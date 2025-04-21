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Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
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Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева

Эксперт Леонков: разоружение армии ФРГ ради Украины будет похож на нонсенс
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Возможное разоружение Германией собственной армии в случае согласия Берлина направить Киеву 30% авиационной и сухопутной техники бундесвера будет выглядеть как нонсенс. Об этом 21 апреля «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

19 апреля постпред Украины при ООН Андрей Мельник в открытом письме, опубликованном немецкой газетой Die Welt, потребовал от кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца передать украинской армии 30% авиационной и сухопутной техники бундесвера, крылатые ракеты Taurus, а также законодательно закрепить выделение 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны на военные нужды Киева.

По словам эксперта, после того, как президент Украины Владимир Зеленский убедился, что Евросоюз (ЕС) стоит на продолжении поддержки Киева, то решил «пойти во все тяжкие», считая, что он имеет право требовать от так называемой коалиции желающих оружие.

«А теперь он требует вооружения от [их] регулярной армии. <…> Это авиационная техника, это истребители Eurofighter Typhoon, истребители Tornado, вертолеты, танки Leopard 2, полевые машины пехоты Puma, Marder. Также реактивная система залпового огня (РСЗО), которая выполняет такую же роль, как американская система HIMARS, MLRS», — рассказал Леонков.

Он добавил, что, по подсчетам, Киев предлагает Берлину расстаться с 700 единицами бронетехники, а в случае конфликта в первую очередь в боевые действия вступают именно регулярная армия и мобилизационный резерв. По его словам, на такой публичный призыв нужно ожидать реакции лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), который ранее заявлял о готовности отправить Украине крылатые ракеты Taurus. Эксперт допустил, что ответ Мерца будет уклончивый.

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«У Германии мобилизационные резервы остались почти без техники. И речь идет уже о регулярной армии. И в тех заявлениях, которые транслировала Германия, в лице, например, [главы минобороны ФРГ Бориса] Писториуса, что нужно готовиться к войне, разоружение собственной регулярной армии выглядит как некий нонсенс, парадокс», — отметил Леонков.

Военный эксперт заключил, что Германия не пойдет на разоружение собственной регулярной армии ради Украины. Также на это не пойдут Франция и Великобритания, считает Леонков.

14 апреля Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко заявил «Известиям», что слова кандидата в канцлеры ФРГ являются провокацией и «подливанием масла в огонь». Он отметил, что данное заявление является довольно странным с учетом тех усилий, которые предпринимаются в настоящее время для урегулирования конфликта на Украине и деэскалации.

16 апреля агентство Bloomberg писало, что заявление Мерца обострило разногласия между партиями страны. Спор о ракетах — признак того, что левоцентристские и консервативные партии «не смогут легко сгладить свои разногласия», отметили в издании. 19 апреля премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер заявил, что крылатые ракеты Taurus нужны самой Германии, точно также как беспилотники и собственный противоракетный щит.

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