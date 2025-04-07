Французская Eutelsat не сможет обеспечить связь на Украине вместо Starlink

Французская компания-оператор Eutelsat не сможет в полной мере обеспечить Украину связью в случае отказа американской компании Starlink от такой работы. Об этом 7 апреля газете Politico сообщила генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке.

«Если бы мы должны были взять на себя всю пропускную способность связи для Украины и всех ее граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем честны», — заявила Бернеке.

Она отметила, что вопрос зависимости Киева от Starlink, возможно, будет решаться на уровне Белого дома. При этом гендиректор подчеркнула необходимость создания европейской альтернативы для обеспечения конкуренции с американской компанией. По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры с Евросоюзом (ЕС) о финансировании запусков дополнительных спутников, что должно повысить пропускную способность сети в ближайшие годы.

В настоящее время на Украине работает около 40 тыс. терминалов Starlink, тогда как у Eutelsat задействовано порядка 2 тыс. устройств, еще 4 тыс. готовы к установке.

Журнал The Economist 4 марта сообщил, что Украина ищет замену системам спутниковой сети Starlink на случай, если доступ к ней отключат США. При этом, по информации издания, переключение на другую систему будет проблематичным и оставит украинских боевиков без качественной связи на поле боя.

Агентство Reuters 22 февраля сообщило, что США могут отключить на территории Украины доступ к Starlink. В тот же день владелец этой компании, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск обвинил агентство во лжи из-за новости об отключении Starlink на Украине.