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Врач назвала неочевидные симптомы астмы

Пульмонолог Цагараева: астма может проявляться через обычный кашель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Удушье, затрудненный выдох и «свист» при дыхании — симптомы астмы. Однако эта болезнь может проявляться и через кашель. О том, как распознать первые симптомы и жить полноценной жизнью с этим диагнозом, 22 апреля рассказала «Известиям» врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

Она объяснила, что кроме классических проявлений астмы, существует и кашлевая форма заболевания, при которой единственным симптомом может быть кашель — как сухой, так и с отделением мокроты. Часто болезнь развивается на фоне аллергических реакций, поэтому важно обращать внимание на взаимосвязь симптомов с потенциальными аллергенами.

Эксперт выделила основные факторы, провоцирующие обострения: бытовые аллергены: пыль, шерсть животных, пыльца, респираторные инфекции, курение, включая пассивное, стрессовые ситуации и резкие перепады температур. Без должного лечения астма прогрессирует и может привести к опасным осложнениям, включая эмфизему легких и сердечную недостаточность.

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По ее словам, для диагностики заболевания пульмонолог проводит комплексное обследование, включающее спирометрию с бронхолитической пробой, анализы крови и мокроты, а при необходимости — рентген или компьютерную томографию. Лечение состоит из двух направлений: экстренной помощи во время приступов с помощью бронхолитиков и базисной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами, которые снимают воспаление в бронхах. При аллергической форме астмы может быть показана аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

«Препаратами скорой помощи являются бронхолитики. Их преимущество в быстром купировании приступа, однако это не является основным лечением. Частое использование бронхолитиков — чаще одного-двух раз в сутки — является поводом обращения к пульмонологу для коррекции базисной терапии», — подчеркнула Цагараева.

Для поддержания качества жизни врач рекомендует пациентам избегать контакта с триггерами, придерживаться сбалансированного питания, контролировать физические нагрузки — предпочтительны плавание, ходьба и йога — и не пропускать прием назначенных препаратов даже в периоды ремиссии. В холодное время года следует дышать через нос или использовать шарф для согревания воздуха.

«Астма — серьезное заболевание, но при правильном подходе можно контролировать его, добиться стойкой ремиссии и полноценной жизни. Главное — не игнорировать первые симптомы, своевременно обращаться к врачу и строго следовать рекомендациям специалистов», — заключила Цагараева.

2 апреля терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям» о возможных заболеваниях при одышке. Он объяснил, что одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь.

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