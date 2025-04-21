Эксперт назвал стратегическим провалом ФРГ выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Выдвижение действующего главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи (ГА) ООН — стратегический провал ФРГ. Об этом 21 апреля «Известиям» заявил политконсультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев.

Журнал Focus сообщил, что немецкие дипломаты опасаются, что выдвижение действующего главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи ООН может лишить страну места в Совете безопасности (СБ) организации, где ФРГ рассчитывает занять одно из непостоянных мест в 2026 году. Уточнялось, что кандидатура политика на пост председателя ГА ООН может лишить Германию поддержки стран Глобального Юга на выборах в СБ из-за ее антироссийской и произраильской позиции.

«В этой ситуации можно говорить скорее о тотальном репутационном кризисе Германии, который Анналена Бербок олицетворяет с момента своего прихода в кабинет министров. Решение выдвинуть ее на пост председателя Генассамблеи ООН — очередной стратегический провал, который может лишить ФРГ шансов получить непостоянное место в Совбезе ООН», — отметил Андреев.

По его словам, в странах Глобального Юга политик воспринимается не как нейтральный дипломат и проводник немецких интересов, а как идеологическая активистка, постоянно транслирующая «евроглобалистский» взгляд на мир.

«Такие политики, как Бербок, [лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих] Мерц, [министр обороны ФРГ Борис] Писториус и другие аналогичные претенденты на лидерство в Германии, — это представители старого поколения евробюрократов и глобалистов, чьи подходы не соответствуют эпохе многополярности и системных трансформаций», — сказал Андреев.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство ФРГ неустойчиво, на что указывает продолжающийся рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и нарастающее раздражение граждан Германии на фоне решений по Украине.

18 марта агентство DPA сообщило, что правительство Германии предложило Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025–2026 годы. Согласно правилам организации, выборы проходят не позднее трех месяцев до очередной сессии, которая проводится ежегодно в период с сентября по декабрь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы немецкого правительства странными. По ее словам, странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом» деда, в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи ООН.