В Германии посчитали назначение Бербок главой ГА ООН угрозой месту страны в СБ

Назначение главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН может помешать Германии попасть в Совбез организации. Об этом в воскресенье, 20 апреля, пишет журнал Focus.

«Существуют опасения, что Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, которые в конечном итоге имеют решающее значение для голосования», — говорится в материале издания.

По мнению газеты, Бербок воспринимается как произраильский политик в ряде африканских, латиноамериканских и азиатских стран.

18 марта агентство DPA сообщило, что правительство Германии предложило Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025–2026 годы. Захарова назвала планы немецкого правительства странными.