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Создатели киносказки «Буратино» раскрыли подробности съемок картины

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Фото: пресс-служба НМГ Кинопрокат
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Создатели киносказки «Буратино» 21 апреля рассказали «Известиям» о подробностях съемок картины. Этот фильм не будет ремейком советского телефильма или экранизацией произведения писателя Алексея Толстого, а станет совершенно новой яркой историей.

«Сложный, многослойный, рефлексирующий, иногда трусливый, но стремящийся к смелости, любящий своих друзей и желающий добра», — рассказал исполнитель роли Артемона Марк Эйдельштейн.

В актерский состав вошли несколько поколений ярких артистов, а также известные молодые звезды. Среди них: Светлана Немоляева, Лев Зулькарнаев, Александр Петров и др. Роль Карабаса-Барабаса досталась режиссеру Федору Бондарчуку.

«Он хитрец большой. А вот где проявить его человеческое начало? Сейчас я пытаюсь найти. Потому что [режиссер «Буратино»] Игорь Павлович Волошин, по-моему, из меня делает такое вселенское зло, и хитрость, и коварство», — отметил Бондарчук.

По словам автора картины Игоря Волошина, фильм затрагивает те вечные ценности, которые транслируются большими авторами. Режиссер в этих условиях — проводник, который создает историю для любого возраста, отметил он.

«Композитором фильма нашего является тоже Алексей Рыбников, выдающийся маэстро, которому в этом году будет уже 80 лет. Мы будем праздновать этот юбилей. В этом же году 50 лет телефильма «Буратино», — отметила ведущий продюсер фильма «Буратино» Антонина Ли.

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Репортаж «Известий» со съемочной площадки и первый трейлер фильма дают представление об образах героев сказки

Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино 21 апреля представили первый трейлер сказки «Буратино».

Александр Петров рассказал об особенностях образа кота Базилио в фильме «Буратино». Актер сообщил, что постарался сохранить кошачьи черты в образе персонажа, в частности в его взгляде и обаятельном эгоизме. При этом, по словам Петрова, Базилио в фильме очень любвеобильный, любит тепло и ласку, хотя на самом деле и одиночка по натуре.

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