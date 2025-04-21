Появился первый трейлер сказки «Буратино»

Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино 21 апреля представили первый трейлер сказки «Буратино».

Проект основан на классической книге Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», и его запуск сопровождался масштабной промокампанией на медиафасадах крупнейших городов России. На центральных улицах Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы зрители могли увидеть видеопостеры с главными героями фильма.

«Масштаб нашего проекта обязывает искать новые оригинальные формы коммуникации со зрителем. Мы очень хотели порадовать зрителя неожиданными образами наших персонажей, а также легендарной музыкой Алексея Рыбникова и сделать из этого событие. Рады, что «VK Видео» поддержали эту инициативу», — отметил продюсер и основатель компании «Водород» Михаил Врубель.

Директор по маркетингу «VK Видео» Вера Лапина добавила, что компания рада сотрудничеству с такими студиями, как «НМГ Кинопрокат» и «Водород». По ее словам, премьера трейлера и героев «Буратино» является ярким примером синергии цифровых и офлайн-решений. Таким образом, добавила Лапина, они создают новые стандарты продвижения кино.

Режиссером нового «Буратино» выступил Игорь Волошин, а оператором — Максим Жуков, обладатель премии «НИКА». Главную роль исполнила юная актриса Виталия Корниенко с использованием технологии motion capture.

Папу Карло играет Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро стал Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса выступает Федор Бондарчук, а его сообщник Дуремар — Лев Зулькарнаев. Пару очаровательных мошенников Алису и Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Сказка «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года, что станет символическим событием ровно через 50 лет после премьеры культового телефильма «Приключения Буратино».

В октябре прошлого года приступили к съемкам нового фильма «Буратино» на территории кинопарка «Москино». По словам режиссера Игоря Волошина, подобного сложного проекта у него еще не было.