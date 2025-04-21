Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз курса доллара до 94,3 рублей
Мир
В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
В Госдуме хотят ограничить период сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Мир
Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза
Общество
Пациенты с болезнями кожи указали на проблемы с выдачей лекарств в ряде регионов
Мир
Bloomberg рассказал о возможной инсайдерской торговле со стороны бизнесменов США
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 21 апреля
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Общество
В Канске выявили незаконную контрабанду пиломатериалов на 96 млн рублей
Спорт
Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Мир
Папка с секретными документами Белого дома утекла в общий доступ из-за ошибки
Мир
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия

Появился первый трейлер сказки «Буратино»

0
EN
Фото: НМГ Кинопрокат
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино 21 апреля представили первый трейлер сказки «Буратино».

Проект основан на классической книге Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», и его запуск сопровождался масштабной промокампанией на медиафасадах крупнейших городов России. На центральных улицах Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы зрители могли увидеть видеопостеры с главными героями фильма.

«Масштаб нашего проекта обязывает искать новые оригинальные формы коммуникации со зрителем. Мы очень хотели порадовать зрителя неожиданными образами наших персонажей, а также легендарной музыкой Алексея Рыбникова и сделать из этого событие. Рады, что «VK Видео» поддержали эту инициативу», — отметил продюсер и основатель компании «Водород» Михаил Врубель.

Директор по маркетингу «VK Видео» Вера Лапина добавила, что компания рада сотрудничеству с такими студиями, как «НМГ Кинопрокат» и «Водород». По ее словам, премьера трейлера и героев «Буратино» является ярким примером синергии цифровых и офлайн-решений. Таким образом, добавила Лапина, они создают новые стандарты продвижения кино.

Режиссером нового «Буратино» выступил Игорь Волошин, а оператором — Максим Жуков, обладатель премии «НИКА». Главную роль исполнила юная актриса Виталия Корниенко с использованием технологии motion capture.

Папу Карло играет Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро стал Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса выступает Федор Бондарчук, а его сообщник Дуремар — Лев Зулькарнаев. Пару очаровательных мошенников Алису и Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Сказка «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года, что станет символическим событием ровно через 50 лет после премьеры культового телефильма «Приключения Буратино».

Баба Яга не против: российский кинематограф делает ставку на сказки
До четверти игровых проектов будут основаны на отечественном фольклоре

В октябре прошлого года приступили к съемкам нового фильма «Буратино» на территории кинопарка «Москино». По словам режиссера Игоря Волошина, подобного сложного проекта у него еще не было.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025