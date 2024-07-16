Баба Яга не против: российский кинематограф делает ставку на сказки

Россию ждет бум киносказок. Сейчас в производстве находится 60–70 фильмов-сказок. Это четверть от общего числа запущенных полнометражных игровых картин. В будущем же доля фольклорных проектов может вырасти до трети, считают эксперты и представители индустрии. И это несмотря на то, что подобные проекты в среднем на 30% дороже в производстве. О том, почему кинематографисты решили сделать ставку на героев былин с национальным колоритом, — в материале «Известий».

Мода на сказки

Мода на сказки в отечественной киноиндустрии набирает обороты. Даже те студии, которые никогда не снимали для детей, пополняют свои портфели сценариями подобного плана. Объяснение простое: они отлично собирают кассу. Тому подтверждение — миллиардные результаты «Последнего богатыря», «Чебурашки» и «По щучьему велению».

На фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде тема киносказок стала одной из центральных. Продюсеры анонсировали целый ряд новых проектов и рассказали, кто из звезд уже примерил образы русских народных героев.

— Сейчас в производстве находится 60–70 сказок, — рассказал программный директор фестиваля Андрей Апостолов. — Спрос на такие фильмы есть. Посмотрим, как долго тенденция продержится.

В самый лучший новогодний прокат (старт — 27 декабря) попадает «Баба Яга спасает Новый год» — сиквел фильма «Баба Яга спасает мир». По данным ЕАИС, оригинальная лента заработала 600 млн рублей.

— Мы, как дети, хотели играть в эту историю дальше и продолжать фильм, — поделилась продюсер кинокомпании-производителя «Бабы Яги» Fresh Film Светлана Малахова. — Даже не знаю, что дороже — построить замок Снежной королевы или оплатить работу LED-экранов. Съемки очень затратные.

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» Фото: «Фреш-Фильм»

На экране вновь появится Людмила Артемьева в центральной роли. Но будут и новые персонажи: Снежная королева (Юля Такшина) и Дед Мороз (Сергей Никоненко). А Артем Ткаченко сыграет антиквара.

В фильме «Стальное сердце», съемки которого только завершились, Никита Ефремов создал образ Соловья-разбойника. В прокат картина выйдет 22 мая 2025 года. Продюсеры подчеркивают: решено не просто переснимать известные сюжеты, но взять знакомых героев и переместить их в новую реальность. Соловей-разбойник теперь магнат, глава большой корпорации. А Илья Муромец (Владимир Любимцев) — злодей.

Кадр из фильма «Стальное сердце» Фото: Атмосфера кино

— Фильм — юмористический бенефис Елены Валюшкиной, звезды сказок, — отметил продюсер кинокомпании «Карго» Владимир Пермяков. — Мы переосмыслили былинных героев и перенесли их в недалекое будущее.

На экране появятся даже железные роботы (привет трансформерам). Впрочем, интригуют создатели, выглядеть они будут непривычно и, в отличие от голливудских, окажутся настоящими, а не нарисованными.

Домовенок Кузя и 33 богатыря

— Пять полнометражных фильмов из 15, которые мы в этом году делаем, — детские, — рассказал «Известиям» продюсер Гевонд Андреасян. — Еще лет пять назад я приобрел права на несколько произведений. Сейчас их реализуем. Начало положила «Манюня». Тогда я понял востребованность и необходимость этого жанра. У такого кино есть аудитория. Когда выстрелил «Чебурашка», я был абсолютно готов.

Сейчас кинокомпания завершает работу над «Домовенком Кузей». 19 декабря фильм выходит в широкий прокат. В роли Бабы Яги — Алика Смехова. Кузю озвучивает Сергей Бурунов. А в 2025-м кинокомпания братьев Андреасян выпустит «Сказку о царе Салтане». Бюджет фильма — 700 млн. Из них 150 млн стоят костюмы: 33 богатыря одеть надо! Съемки проходят на Байкале. Кроме того, запланированы экспедиции на Каспий и озеро Севан.

Кадр из фильма «Домовенок Кузя» Фото: Атмосфера кино

Но не все делают ставку на звезд. Анастасия Разлогова, продюсер кинокомпании «Камер-Тон-Фильм-Русь», сообщила, что в картину «Огниво против Волшебной Скважины» они намеренно не брали медийных лиц. Но отчасти из-за этого финансирование получить было непросто: помог Президентский фонд культурных инициатив, выделивший 48 млн.

А вот на создание сказки «Снегурочка» кинокомпания «Переворот» нужной суммы еще не собрала. Фильм хотят снимать на Кольском полуострове, там же, где 60 лет назад Александр Роу работал над «Морозко». И опять, как и в случае со «Стальным сердцем», действие перенесено в наши дни. Героиню Островского сыграет дочь режиссера Ольги Добромысловой Варвара. А на роли родителей Снегурочки пригласили Евгения Ткачука и Аглаю Тарасову.

— Нам нужно примерно 85 млн рублей, — поделился с «Известиями» продюсер Максим Добромыслов. — Мы, естественно, подаемся на все гранты — от Фонда кино до Минкультуры. Но даже если нас не поддержат на этом уровне, будем искать частные деньги и в любом случае выйдем в съемочный период в январе.

Впервые за детское кино взялась кинокомпания «Марс Медиа». И сразу за экранизацию пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Главные роли исполнят молодые звезды Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). Далее будет анимационный фильм «Доктор Айболит». А затем экранизируют «Аленький цветочек».

Первую за 10 лет сказку создают и на киностудии «Ленфильм». Съемочный период проекта «Ворожея» Каролины Кубринской почти завершен.

Кадр из фильма «Ворожея» Фото: киностудия «Ленфильм»

— Общий бюджет — около 90 млн: из них 75 млн — на производство, — рассказал «Известиям» гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов. — По условиям финансирования мы должны добавить 20% своих, внебюджетных денег. Поэтому добавляем своими мощностями: павильоны, реквизит, монтажно-тонировочный комплекс и прочее. Продадим права на показы, есть уже договоренность с несколькими телеканалами, а часть денег пустим на продвижение.

Без автора

Важный плюс русских народных сказок: съемки фильмов на их основе не требуют покупки прав и лицензирования героев. Поэтому в год может выйти несколько картин про Бабу Ягу или Кощея. Зачастую возникают конфликты между производителями, особенно если выход в прокат намечен примерно в одно время. В этом случае выигрывает тот, у кого больше бюджет на рекламу.

Кадр из фильма «Горыныч» Фото: кинокомпания «СТВ»

Но и само производство требует серьезных вложений. По оценке экспертов, сказки дороже среднестатистического игрового фильма в среднем на 30%. И дело не только в спецэффектах, дорогих костюмах и декорациях, но также в увеличении продолжительности съемочного процесса за счет того, что детей не получается снимать быстро. Если в кадре ребенок, то требуется много дублей, а съемочный день при этом должен быть сокращенным, таков закон.

— Зато детское кино имеет шанс вырасти во франшизу, а это потенциальная прибыль и игра вдолгую, — считает Гевонд Андреасян.

Но в любом случае рассчитывать пока приходится только на отечественный рынок — за редкими исключениями.

Как говорит Александр Архипов, главный редактор компании «СТВ», снявшей успешную франшизу про трех богатырей, мультики они активно продают за рубеж, а вот с фильмами это не так просто. Если у анимации язык интернациональный, то сказки очень замешаны на национальном колорите.

Кадр из фильма «Огниво» Фото: кинокомпания «СТВ»

— 50% любой сказки — юмор, это очень свое, — поделился с «Известиями» Александр Архипов. — «Чебурашка» продался, потому что он построен на сюжете. А русские сказки — на репризах.

Не особо стремятся производители сказок и к копродукции. По мнению Архипова, российских мощностей хватает. Да и деньги найти можно. Коллаборация же — всегда компромисс между партнерами. Правда, стоимость производства постоянно растет.

— А еще растут амбиции, — говорит продюсер. — Фильм без большого бюджета не приведет людей в кинотеатры. К сожалению, наше восприятие кинематографа поменялось. Зрителям нужен фильм-событие.

И судя по заявленным проектам, таких событий нас ждет в конце этого и начале следующего года немало.