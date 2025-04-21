Актер Петров рассказал об особенностях образа Базилио в фильме «Буратино»

Российский актер Александр Петров рассказал об особенностях образа Базилио в новом фильме «Буратино», который выйдет на экраны 1 января 2026 года.

«Кайфую, когда можно похулиганить на площадке. Мой Базилио — не кот, а человек. Но некоторые кошачьи черты я постарался сохранить: в поведении, во взгляде и в обаятельном эгоизме. Даже самый спокойный кот всё равно думает о том, где бы что украсть, сожрать и нашкодить», — поделился актер.

Но при этом, по его словам, Базилио в фильме очень любвеобильный, любит тепло и ласку, хотя на самом деле и одиночка по натуре.

Ранее кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино представили первый трейлер сказки «Буратино».

Кроме того, запуск трейлера предварила масштабная промокампания на крупнейших диджитал-экранах страны при поддержке «VK Видео»: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве появились видеопостеры с главными героями нового «Буратино» в исполнении Федора Бондарчука, Александра Петрова, Виктории Исаковой, Александра Яценко, Рузиля Минекаева, Марка Эйдельштейна, Льва Зулькарнаева, Анастасии Талызиной и Степана Белозерова. Сказка «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года.