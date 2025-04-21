Суд признал виновным отца сестер Хачатурян посмертно

Бизнесмен Михаил Хачатурян, который обвиняется в насилии над своими дочерьми и причинении им тяжкого вреда здоровью, посмертно признан виновным в преступлении. Об этом 21 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала Бутырского районного суда.

При этом уголовное дело было прекращено в связи со смертью мужчины.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Трех его дочерей арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение. Однако в марте 2021 года сестры Хачатурян официально были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца.

После, в мае 2022 года, расследование было завершено, а обвинение в адрес бизнесмена Хачатуряна ужесточено в связи с фактом распространения им порнографических материалов с участием его дочерей. Затем, 1 февраля 2021 года, дело в отношении старших сестер Хачатурян вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.