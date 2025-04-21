Дело сестер Хачатурян. Суд признал вину избивавшего их отца

Рассмотрение дела сестер Хачатурян, убивших своего отца, близится к завершению. Следственные действия продолжались с 2018 года, за этот период в рамках отдельного производства были выдвинуты обвинения уже в адрес убитого — дочери рассказали, что терпели от отца побои и сексуальное насилие. Бутырский суд 21 апреля признал их отца виновным по всем эпизодам. В чем обвиняли Михаила Хачатуряна, как приговор по его делу отразится на судьбе сестер и какие версии выдвигали родственники убитого — в материале «Известий».

В чем обвиняют Хачатуряна

• В отношении Михаила Хачатуряна были выдвинуты обвинения в истязании, насильственных действиях сексуального характера и принуждении к действиям сексуального характера (ст. 117, ч. 3 ст. 132 и ст. 133 УК РФ) в отношении дочерей — Крестины, Ангелины и Марии, которым на момент смерти обвиняемого было 19, 18 и 17 лет. Уголовное дело против Хачатуряна было возбуждено посмертно в марте 2021 года, потерпевшими по делу на тот момент были признаны его дочери. Оно слушается в закрытом режиме тройкой судей, 21 апреля Михаил Хачатурян был посмертно признан виновным по всем эпизодам.

• По мере продвижения расследования в мае 2022 года обвинение было ужесточено в связи с фактом распространения Михаилом Хачатуряном порнографических материалов с участием его дочерей. В деле появилась новая потерпевшая — подруга дочерей Михаила Хачатуряна, которой тот отправлял эти материалы. Адвокаты обвиняемого считают обвинения недоказанными, потому что «биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие над девочками, не было», а порнографические снимки, по их словам, должны быть изъяты из дела по причине истечения срока давности.

• По версии следствия, в течение нескольких лет Михаил Хачатурян избивал дочерей, унижал их и подвергал физическому насилию. Психолого-сексолого-психиатрические экспертизы обнаружили у девушек посттравматическое расстройство. По словам адвокатов Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, всем троим был причинен тяжкий вред. Позднее в деле Хачатуряна появилось дополнительное обвинение по ст. 111, ч. 1 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

• Уголовное дело против Михаила Хачатуряна посмертно было заведено по заявлению его сестер: они не верят свидетельствам его дочерей и рассчитывают, что расследование позволит реабилитировать погибшего родственника. Адвокаты дочерей Михаила Хачатуряна также выступили за возбуждение уголовного дела в надежде на то, что расследование подтвердит обвинения девушек в адрес отца и смягчит позицию суда при рассмотрении их дел.

Дело сестер Хачатурян

• Сестер Хачатурян арестовали 2 августа 2018 года по обвинению в убийстве отца по предварительному сговору. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе с многочисленными ножевыми ранениями.

• По версии следствия, после очередной ссоры, в результате которой отец распылил в лицо дочерям перцовый газ из баллончика, сестры решили убить отца. Они напали на него с молотком, ножом и перцовым баллончиком. Первые ножевые ранения были нанесены, пока Михаил Хачатурян еще спал, а смертельный удар настиг его, когда он выбежал на лестницу за одной из сестер. Девушки сами вызвали полицию, скорую помощь и признались в содеянном.

• Сестры Хачатурян рассказали об угрозах оружием, издевательствах и насилии, которым подвергались с того момента, когда отец выгнал их мать из дома. О том, что Хачатурян избивал дочерей, знали соседи, рассказавшие об этом прессе, знакомые и даже родственники, которым жаловались девочки. Органы опеки также были в курсе неблагоприятной обстановки в семье, потому что в течение года девочки практически не посещали школу. При этом, по словам матери сестер Хачатурян Аурелии Дундук, несмотря на обращения в полицию, правоохранители никак не реагировали на поведение Хачатуряна.

• Дело вызвало широкий общественный резонанс. Девушки пробыли в СИЗО меньше двух месяцев, после чего суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий: сестры сейчас проживают по отдельности, им запрещено общаться друг с другом и со свидетелями по делу. Младшая из сестер Мария по результатам экспертизы признана невменяемой на момент убийства. Ее дело было выделено в отдельное производство.

• После того как были подтверждены факты насилия в отношении девушек, в январе 2020 года прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую оборону, но следствие отказалось это делать. В 2023 году дела сестер Хачатурян были возвращены в прокуратуру. Адвокаты сестер рассчитывают, что признание Михаила Хачатуряна виновным в насилии над детьми станет одним из доказательств их невиновности и приведет к прекращению дела против девушек.

Позиция родственников Хачатуряна

• Родственники и знакомые Михаила Хачатуряна рассчитывают, что с убитого будут сняты все обвинения, а девушки получат максимальные сроки. Родня знала о том, что дочери Хачатуряна в семье подвергаются побоям, но считала это нормальным и заявляла, что девочки сами спровоцировали такое обращение. Даже родной брат, которого отец избивал и выгнал из дома вместе с матерью детей, называл сестер «потерянными» и считал, что рукоприкладство не делало из Михаила Хачатуряна плохого человека.

• Мать убитого и его сестры считают, что преступление было совершено с целью наживы: якобы дочери рассчитывали завладеть деньгами и имуществом отца. Официально Хачатурян не работал, но регулярно получал крупные суммы денег, часть из которых давал дочерям на ведение хозяйства. Родственники Хачатуряна предполагали, что девушки потратили больше положенного с банковской карты и пытались скрыть это, совершив убийство. Следствие проверило эту версию, но не нашло корыстного мотива в действиях девушек.