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21 апреля — Родион Ледолом: история, традиции и приметы народного праздника

Народный праздник Родион Ледолом отмечают в России 21 апреля
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Ежегодно 21 апреля православные верующие вспоминают святого апостола от семидесяти Иродиона — сподвижника апостола Павла. В народной традиции дата получила название Родион Ледолом, поскольку именно в это время начинался активный ледоход. В 2025 году дата выпадает на понедельник. О ее истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Родион Ледолом – 2025: история праздника

Святой Иродион, которому посвящен этот день, жил в I веке и входил в число семидесяти апостолов, последователей Иисуса Христа, проповедовавших Евангелие. Он происходил из города Тарса в Киликии и состоял в родстве с апостолом Павлом. Иродион сопровождал его в многочисленных странствиях, разделяя тяготы и опасности проповеднической деятельности.

Когда христианство стало проникать на Балканский полуостров, апостолы Петр и Павел поручили Иродиону руководство христианской общиной в городе Патара, назначив его епископом. На новом поприще он проявил исключительное усердие, проповедовал Слово Божие и привел ко Христу множество людей.

Его деятельность вызвала ожесточенное сопротивление со стороны язычников и иудеев. Разгневанные успехами апостола, они напали на него, подвергли жестоким истязаниям и, решив, что он погиб, скрылись. Однако произошло чудо. Апостол, несмотря на тяжелые раны, остался жив.

После этих событий святой Иродион продолжал сопровождать апостола Петра. Их земной путь завершился одновременно. Во время правления императора Нерона, одного из самых жестоких гонителей первых христиан, апостолы, прибывшие в Рим, были схвачены. Петр был распят, а Иродион обезглавлен.

Традиции праздника, отмечаемого в России 21 апреля 2025 года

На Руси название праздника Родион Ледолом появилось неслучайно. К 21 апреля лед на реках начинал ломаться, что символизировало рубеж между зимой и весной. С этого дня крестьяне старались приступить к полевым работам.

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Считалось, что, если начать пахоту в этот день, урожай будет особенно щедрым. По этому случаю в народе существовали поговорки: «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться», «Глубже пахать — больше хлеба жевать», «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Все они говорили о том, что труд — это залог благополучной жизни.

День полагалось начинать с посещения храма. Верующие просили Иродиона о помощи в преодолении жизненных трудностей, семейном благополучии, здоровье и защите от стихийных бедствий.

Также 21 апреля собирали воду, скопившуюся во время половодья (полую). Считалось, что она обладает целебными свойствами и может помочь в исцелении разных недугов. В этот день вдовы и девицы, которых оставили женихи, отправлялись к водоемам, чтобы символически смыть сердечную тоску. Участницы ритуала произносили особые слова и умывались весенней водой.

Если на Родиона Ледолома выпадала важная встреча или разговор, особенно вне дома, нужно было, выходя за порог, трижды сплюнуть перед собой. В старину верили, что это обеспечит успех задуманному. Еще один обычай дня — перед выходом из дома символически проститься с уходящей зимой, поклонившись ей, чтобы в будущем она была мягкой и не принесла бед. Пренебрежение этой традицией могло обернуться скудным урожаем в предстоящем году.

Запреты в день Родиона Ледолома: что нельзя делать 21 апреля

В день праздника у предков существовало несколько запретов. Например, 21 апреля не следовало наводить порядок в доме, чтобы не разгневать домового. Считалось, что дух, потревоженный шумом и движением, может начать буянить и пугать жильцов.

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В этот день избегали набирать воду непосредственно из реки для хозяйственных нужд (ею старались запастись заранее), чтобы не разозлить водяного, который мог отомстить, утащив человека на дно.

Также не следовало отправляться на рыбалку и охоту, по поверьям, вместо добычи они могли принести беду. Важные дела на Родиона тоже старались не затевать, это могло привести к финансовым потерям.

Народные приметы на Родиона Ледолома

На Руси 21 апреля крестьяне обращали особое внимание на воду, считалось, что она может рассказать о будущем урожае. Так, если лед ломался большими глыбами, по поверьям, это сулило «груды хлеба». Если река текла спокойно, а льдины расходились плавно — год обещал быть ровным и благополучным.

Дождь на Родиона — жди богатый урожай пшеницы. Блики на воде — будет хороший клев в сезон.

Если солнце светило особенно ярко, это предвещало теплое лето. А вот увидеть воронью стаю 21 апреля, особенно летящую навстречу, считалась дурной приметой. В таких случаях предки обращались с молитвой к святому Иродиону, прося защиты.

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