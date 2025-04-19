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Особый церковный праздник 19 апреля — Великая суббота: что нельзя делать перед Пасхой, приметы

Россиянам рассказали о традициях и запретах Великой субботы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Великая суббота — последний день Страстной недели перед праздником Пасхи, когда верующие вспоминают о пребывании тела Иисуса Христа во гробе, а также сошествии Спасителя в ад ради спасения душ праведников. В 2025 году он приходится на 19 апреля. О традициях этого дня, что следует делать и как питаться, читайте в материале «Известий».

Страстная суббота – 2025: значение праздника

Великая суббота наполнена одновременно скорбью и ожиданием великой радости, когда верующие вспоминают погребение Спасителя и готовятся к Воскресению Христову.

Именно в этот день фарисеи пришли к римскому прокуратору Иудеи Понтию Пилату и потребовали установить охрану возле пещеры неподалеку от Гефсиманского сада, в которой находился гроб с телом Иисуса. Стража завалила вход в нее огромным камнем и запечатала его.

Согласно преданиям, в это самое время, пока тело Христа находилось в гробу, душа его спустилась в Ад, куда до этого момента попадали все души умерших людей. После сошествия Спасителя, Ад был разрушен, а души праведников освобождены.

Что можно делать в Великую субботу перед Пасхой

Страстная суббота — особенное время приготовления к Пасхе и духовного очищения. Верующим рекомендуется отказаться от повседневных дел, шумных развлечений и домашней суеты. День желательно провести в размышлениях, молитве, посетить храм.

Работа в огороде, ремонт, рукоделие, уборка и другие хозяйственные дела в этот день считаются нежелательными, все должно быть подчинено духу скорби и памяти о жертве Спасителя. Церковь не проводит обряд венчания, под запретом шумные вечеринки, застолья, запрещено слушать громкую музыку, веселиться. Также нельзя ссориться, произносить грубые слова, проявлять агрессию.

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В Великую субботу можно готовить пасхи, куличи, крашеные яйца, но делать это следует в тишине и с молитвой. А вот пробовать их строго запрещено до окончания пасхального богослужения.

День хорош для помощи страждущим и благотворительности, также желательно простить всех обидчиков и попросить прощения самому.

В субботу самое время святить куличи, яйца, пироги и другие продукты для пасхального стола, например сладости, хлеб.

Что можно и нельзя есть в субботу перед Пасхой

Страстная суббота знаменует собой завершение Великого поста, однако до наступления пасхальной ночи он всё еще действует с небольшими послаблениями. В течение дня можно есть горячую пищу без добавления масла, сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи. Запрещено употребление продуктов животного происхождения и алкоголя.

Такое воздержание воспринимается не как ограничение, а как добровольное продолжение духовной подготовки к великой радости Воскресения Христова.

Страстная суббота: народные приметы 19 апреля

С Великой субботой в народной традиции связано множество житейских и погодных примет, а также суеверий.

Например, предки считали, что в этот день не следует отдавать или одалживать другим людям домашнюю утварь и другие вещи, так как с ними можно «отдать» удачу и здоровье.

Также существовало поверье, что если положить в Великую субботу в емкость с водой вареное яйцо, то вода приобретет омолаживающий эффект. Женщины умывались ею, стремясь сохранить свою красоту. А случайно разбитое в праздник яйцо предвещало скорые перемены в доме.

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По погоде в Страстную субботу на Руси судили, какими будут летние месяцы. Если день солнечный — жди лета теплого и урожайного, если дождь — сырого, но плодовитого.

Ранее «Известия» рассказали, когда печь куличи, красить яйца, убирать в доме в Страстную неделю.

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