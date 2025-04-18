Наступила Страстная пятница перед Пасхой: траурные открытки, картинки с надписями

Страстная, или Великая, пятница — самый строгий день Страстной недели, предваряющей Пасху. Он посвящен наиболее трагичным событиям земной жизни Иисуса Христа: его аресту, распятию и погребению. Богослужения этого дня сочетают в себе скорбь по погибшему Спасителю и светлую надежду на чудо Воскресения. «Известия» подготовили траурные картинки и открытки к этому торжеству.

Со Страстной пятницей – 2025: траурные открытки с Иисусом Христом

Согласно Евангелию, после Тайной вечери один из апостолов, Иуда Искариот, привел к месту, где молился Сын Божий, иерусалимских стражников. Иисуса арестовали, а предавший его ученик получил скромную награду — 30 сребреников. На эти деньги в то время можно было купить раба.

Сгенерировано нейросетью Открытка со Страстной пятницей

Иудейские первосвященники, по наветам которых был схвачен Спаситель, давно замыслили его убить. Однако отправить Христа на смерть без указа римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата они не могли. Но ни прокуратор, ни император Ирод Антипа не увидели в действиях Иисуса ничего преступного. Тем не менее первосвященники продолжали настаивать на казни человека, который якобы попрал их веру и назвал себя Царем Иудейским.

Фото: ТАСС/Попов Геннадий Открытка со Страстной пятницей

Пилат хотел освободить Сына Божьего и даже нашел для этого повод — в честь празднования Песаха прокуратор традиционно миловал одного из приговоренных к смерти преступников. Он предложил народу выбрать: отпустить известного убийцу и вора Варавву или Христа. Но люди, подстрекаемые первосвященниками, выбрали Варавву. Супруга Пилата просила того не губить Иисуса, но в сложившейся ситуации римскому наместнику оставалось лишь вынести смертный приговор.

Сгенерировано нейросетью Открытка со Страстной пятницей

Около трех часов дня Спасителя распяли на Голгофе вместе с двумя разбойниками. По преданию, один из них в последний момент раскаялся в своих злодеяниях и признал в Христе Сына Божьего. За это Спаситель пообещал преступнику, что он первым войдет в Царство Небесное.

После смерти Христа на небе погасло солнце, началось сильное землетрясение и камни под его крестом раскололись. Один из воинов, желая убедиться, что Иисус мертв, проткнул его ребра копьем, и из раны полились кровь и вода — знак того, что Спаситель был человеком и в то же время оставался выше всех людей.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко Открытка со Страстной пятницей

Тело Христа забрал и с почестями похоронил его тайный последователь Иосиф. А на третий день Сын Божий воскрес, провозгласив тем самым победу над смертью.

Для православных верующих Страстная пятница — самый строгий день Великого поста. До окончания вечерни говеющие полностью отказываются от еды, а после едят только хлеб. Также в этот день воздерживаются от бытовых хлопот, развлечений, участия в светских праздниках и застольях. На вечерней службе в центр храма из алтаря выносят плащаницу — изображение Спасителя в горбу на ткани. Она останется там до Пасхи как символ скорби по Сыну Божьему.

Фото: Global Look Press/Pascal Deloche Открытка со Страстной пятницей

Траурные скорбные картинки с надписью и свечами в Страстную пятницу

Напомнить близким о смысле и содержании Страстной пятницы можно с помощью тематических открыток. Чаще всего на них изображают Христа, а также распятие, свечи и другие атрибуты торжества. Картинку уместно будет сопроводить пожеланиями. Вот несколько примеров.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытка со Страстной пятницей

«Со Страстной пятницей! Пусть в этот скорбный и строгий день надежда не оставляет вас, а спасительное пламя веры разгорается лишь ярче в ожидании великого чуда. Желаю вам быть милосердными и терпеливыми, любить ближних и прощать обиды врагам!»

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытка со Страстной пятницей

«В Страстную пятницу желаю вам мира, гармонии, смирения и мудрости! Пусть сердца наполнятся любовью, а скорбящие души получат утешение в грядущей светлой Пасхе. Пусть память о цене спасения, милосердно дарованного нам Христом, не померкнет среди повседневных забот, пламенея путеводным светом духовного маяка».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытка со Страстной пятницей

«Поздравляю со Страстной пятницей! Пусть великая печаль и великая надежда очистят твою душу от мирских тревог, обид и разочарований. Желаю тебе следовать стремлениям своего сердца, с улыбкой встречать каждый новый день и с надеждой смотреть в будущее!»

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий Открытка со Страстной пятницей

«Со Страстной пятницей! В этот сложный, но полный надежды день желаю тебе мира, любви, согласия с близкими, крепкой и чистой веры. Пусть в преддверии светлой Пасхи на тебя снизойдет Божья благодать, а беды и болезни обойдут стороной твой дом!»

Сгенерировано нейросетью Открытка со Страстной пятницей

«Поздравляю с самым тяжелым, самым строгим днем Страстной недели — Великой пятницей! Пусть сегодня будут услышаны все молитвы и пред грядущим Воскресением Господним померкнут печали и горести. Желаю вам крепкого здоровья, мудрости, любви и смирения!»

Ранее «Известия» поделились открытками и картинками с Чистым четвергом.