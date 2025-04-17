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Наступил Чистый четверг перед Пасхой: душевные открытки, прикольные картинки

«Известия» подготовили прикольные открытки и картинки с Чистым четвергом
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Четвертый день Страстной недели, Великий четверг, посвящен последнему ужину Христа с учениками — Тайной вечери, во время которой было установлено таинство причастия. В народе этот день называют Чистым четвергом, так как он ассоциируется с освобождением от грехов. «Известия» подготовили трогательные открытки и прикольные картинки к светлому торжеству.

С Чистым четвергом: красивые и душевные открытки

Вечером накануне празднования еврейской Пасхи (Песаха) Иисус собрал своих учеников, чтобы провести с ними последние часы земной жизни. Сын Божий знал, что ему предстоит умереть ради спасения человечества. Знал он и о том, что один из апостолов, Иуда Искариот, собирается предать его за небольшую плату — всего 30 сребреников.

Открытка с Чистым четвергом

Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller
Открытка с Чистым четвергом

Согласно древним иудейским традициям, перед трапезой полагалось пройти обряд омовения. Обычно это делали слуги, однако в этот раз Иисус сам омыл ноги своим ученикам. Апостол Павел, пораженный действиями Спасителя, воскликнул «Господи! Тебе ли умывать мне ноги?» На это Христос ответил: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Таким образом Сын Божий не только выразил свою любовь к ученикам, но и показал пример высшего смирения.

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

Во время Тайной вечери произошло еще одно крайне важное событие. Произнеся благословение, Иисус разломил хлеб и раздал апостолам со словами: «Сие есть Тело Мое». Затем он наполнил чашу вином и дал каждому ученику отпить из нее, произнеся: «Сие есть Кровь Моя». Так было установлено одно из важнейших христианских таинств — причащение, или евхаристия. В память об этом многие верующие стремятся причаститься именно в Чистый четверг.

Открытка с Чистым четвергом

Фото: ТАСС/Невар Виталий
Открытка с Чистым четвергом

На вечернем богослужении Великого четверга вспоминают об аресте Христа в Гефсиманском саду, а также о его распятии и смерти. Во время этой службы проходит чтение «Двенадцати страстных Евангелий» — 12 отрывков из Священного писания. Также в храмах совершается обряд омовения, во время которого архиерей омывает ноги священникам, как это делал Спаситель для апостолов.

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

На Руси в Чистый четверг было принято умываться колодезной водой. Делать это нужно было еще до рассвета, желательно из серебряной посуды или из емкости, в которой лежит небольшой серебряный предмет (монетка, украшение и т.д.).Также в этот день завершали приготовления к Пасхе: наводили порядок в доме, заканчивали печь куличи и красить яйца.

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

Прикольные картинки с Чистым четвергом – 2025

Один из самых простых способов поздравить близких с Чистым четвергом — отправить им открытку с теплыми пожеланиями. Нужное изображение можно легко найти в интернете или сделать самостоятельно в бесплатном фоторедакторе. Как правило, героями таких картинок становятся Иисус, апостолы и ангелы, однако встречаются и более «светские» варианты: с купающимися детьми, зверями, банными принадлежностями и т.д.

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

Открытку будет уместно сопроводить коротким поздравлением. Вот несколько примеров.

«Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть радостное предвкушение Пасхи омоет вашу душу, утолит печали, прогонит тревоги и сомнения. Желаю быть добрее к близким, беречь в своем сердце огонек веры и сохранять чистоту во всем: в словах, мыслях, поступках и стремлениях!»

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

«С Чистым четвергом! В этот светлый день желаю тебе счастья, любви и Божьей благодати. Пусть в душе царят мир и гармония, дома с радостью ждут близкие, а любые начинания приносят богатые плоды!»

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«Родные, любимые, поздравляю вас с Чистым четвергом! Пусть он очистит вашу жизнь от негатива, усталости и тревог, подарит радужные мечты, добрые чудеса и светлые надежды. Желаю вам крепкого здоровья, радостных дней, большого и чистого счастья!»

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

«В Чистый четверг желаю тебе во всем навести порядок: избавиться от плохих мыслей, выбросить обиды, вымести печали, расставить по полочкам цели и приоритеты. Пусть этот светлый праздник принесет тебе радость, любовь и благополучие!»

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

«Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть радость и благодать наполнят твою душу, а переживания и тревоги останутся в прошлом. Пусть дивный источник доброты и участия в твоем сердце никогда не иссякнет, питаемый верой и любовью к ближним. Желаю мира в душе, согласия в семье и благополучия!»

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

«Наступил Великий четверг — день духовного очищения и молитвенного сосредоточения. Сегодня мы со светлой грустью вспоминаем о последнем ужине Спасителя с учениками и благодарим Его за великий дар — таинство причащения. Пусть в этот светлый праздник ваша душа наполнится тишиной и воссияет благодатью. Желаем вам мудрости, смирения, крепкой веры и светлой надежды!»

Открытка с Чистым четвергом

Сгенерировано нейросетью
Открытка с Чистым четвергом

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями со Страстной средой.

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