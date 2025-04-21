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ВС РФ после окончания перемирия поразили склады боеприпасов и дронов ВСУ

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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После окончания перемирия российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников (БПЛА), пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 74 районах. Об этом 21 апреля заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в соответствии с приказом верховного главнокомандующего российские военнослужащие в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля соблюдали режим прекращения огня. Они также оставались на ранее занятых позициях.

Украинские боевики, несмотря на объявление режима пасхального перемирия наносили артиллерийский огонь, удары с помощью БПЛА по российским военнослужащим и гражданской инфраструктуре в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений во время режима перемирия.

После завершения периода действия перемирия российские военнослужащие продолжили спецоперацию. Так, подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ достигли до 20 боевиков и артиллерийское орудие.

Также удалось нанести поражение в районах населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка и Константиновка, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка, Богатырь ДНР, Новоданиловке Запорожской области и Понятовке Херсонской области.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийская группировка нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 74-х районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось ликвидировать 104 дрона самолетного типа.

Уточняется, что с начала проведения спецоперации было уничтожено 661 самолет, 283 вертолета, 52935 дронов, 604 зенитных ракетных комплекса, 22970 танков и других боевых бронированных машин, 1544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23916 орудий полевой артиллерии и минометов, 34389 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Накануне сообщалось, что ВСУ седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку в ДНР. В тот же день проинформировали о попытке ВСУ, нарушая объявленное пасхальное перемирие, атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в ДНР, их удары были отражены.

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны ВСУ.

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