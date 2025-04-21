Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине

Вашингтон устал от конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Fox News.

«Мы устали от того, что происходит (на Украине. — Ред). В мире много других проблем, в которые Соединенные Штаты должны быть вовлечены, а этот <конфликт> длится очень долго», — прокомментировал он 19 апреля заявление госсекретаря Марко Рубио и Трампа о том, что США могут перестать помогать в урегулировании конфликта.

Келлог также отметил, что видит перспективу завершения конфликта на Украине.

18 апреля Рубио сообщил о намерении США помочь в урегулировании конфликта в том случае, если обе стороны настроены на достижение мира. По его словам, помимо этой важной темы также существует ряд других вопросов, «заслуживающих американского внимания».

Он считает, что поэтому необходимо в ближайшее время понять, возможно ли в скором времени достичь мирного урегулирования.