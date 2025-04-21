В МВД предупредили об аферах мошенников с фейковыми сайтами по продаже авиабилетов

Мошенники разрабатывают новые сайты по продаже авиабилетов за пару часов. Люди, воспользовавшись услугами такого ресурса, узнают, что это был обман только в аэропорту. Об этом 21 апреля рассказали в МВД РФ.

«Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу», — процитировало «РИА Новости» ведомство.

Из-за того, что люди узнают о том, что их билетов не существует только в аэропорту, мошенники успевают перенести свой ресурс в новое место. Благодаря этому они продолжают свою деятельность под другим названием.

19 апреля МВД РФ проинформировало о мошеннической схеме под предлогом организации фотосессий для моделей. Уточняется, что злоумышленники размещают объявления в социальных сетях, связанные с услугами фотографа под видом начинающих специалистов. Они предлагают жертве принять участие в съемке и оплатить только расходы за услуги стилиста и аренду студии.