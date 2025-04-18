Выйти замуж за интригана: как не ошибиться при личном знакомстве

На необходимость свести к минимуму риски при налаживании личной жизни обратили внимание даже во властных структурах. Депутаты Госдумы выступили с инициативой делать пометку о судимостях в приложениях для знакомств. Неосведомленность и излишняя доверчивость порой дорого обходятся потенциальным невестам и женихам, а иногда даже стоят жизни. «Известия» разбирались, как понять, что у человека есть проблемы с законом, определить на глазок наличие вредных привычек и отличить женатого от холостого.

Как действуют мошенники

Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова считает, что инструмент, с помощью которого можно получить информацию о человеке, необходим, чтобы обезопасить себя, когда речь идет о перспективе близких отношений. По словам эксперта, в последнее время действительно участились случаи мошенничеств в сфере знакомств.

— Речь о так называемых темщиках — людях, скрывающих уголовное прошлое, а иногда оно весьма серьезное. Часто такие люди не могут трудоустроиться, а жить как-то нужно. Порой они вступают в отношения просто ради выживания — чтобы получить крышу над головой, поддержку и деньги , — рассказывает Дарья Серебрякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пока такого инструмента нет, остается риск ошибиться, выбирая спутника или спутницу жизни. Между тем клинический психолог, сексолог, психосоматолог Сергей Волков считает, что понять, имеются ли у потенциального партнера проблемы с психикой или законом, вполне возможно.

Например, в норме у человека плавные движения, он держит контакт глазами, свободно дышит стабилен в эмоциях и не пытается «сжаться» телом, отмечает психосоматолог. Очень важно обращать внимание на юмор и анекдоты.

— Человек шутит на темы, которые важны для него. Врач — о пациентах, автослесарь — о машинах, а люди с проблемами — об алкоголе или наркотиках. Говорить о некоторых своих пристрастиях прямо в нашем обществе не принято, а вот шутки — это безопасная возможность «предъявить себя» без осуждения, — поясняет психосоматолог.

Дарья Серебрякова советует обращать внимание на нестыковки в словах. Например, человек упомянул, что у него три высших образования, но не может точно назвать, какие именно.

— Часто такие люди говорят: «Я не люблю рассказывать о себе», «Я не люблю, когда во мне копаются». Это защита от неудобных вопросов. Неискренний человек избегает ответа, задает встречные вопросы: «А зачем тебе это?», «А почему ты спрашиваешь?», — предостерегает Серебрякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С точки зрения собеседницы, следует насторожиться, если новый знакомый раздражается, когда ему задают нейтральный вопрос, например: «Чем ты занимаешься?»

— Бывает, что человек слишком резко реагирует, если вы, например, опоздали на свидание — повышает голос, начинает обвинять. Такое поведение может быть акцентуацией — особенностью характера, находящейся в пределах клинической нормы. Но не только. Иногда оно свидетельствует о наличии расстройств: органического, биполярного, пограничного, — предостерегает Дарья Серебрякова.

В любом случае эксперты советуют внимательно присматриваться даже к мелочам. Если что-то в поведении нового знакомого кажется неестественным, то не стоит оправдывать это возможной усталостью или стеснительностью. Лучше ориентироваться на то, нравится вам происходящее или нет.

Женат или холост

Чтобы понять, свободен человек или связан узами Гименея, достаточно задать ему прямой вопрос. Сексолог считает, что в рамках романтического знакомства это вполне прилично и допустимо.

— Если собеседник отводит взгляд, меняет тему разговора, забалтывает вас — это верный признак того, что прямой ответ вам дать не готовы. И здесь вполне уместно уточнить, что же такого в этой теме сложного? Это же и проявление тактичности, и отстаивание своих интересов , — подсказывает Сергей Волков.

Такие реакции могут также относиться к стыду или страху, если, например, у человека был или идет тяжелый развод, дополняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Последите за поведением потенциального партнера. Если он (или она) в выходные не отвечает, а в Сети появляется только после полуночи, то стоит задуматься, с чем связан такой образ жизни? То же самое относится к скрытности и финансовым проблемам , — предостерегает Волков. — Любые сомнения стоит перепроверять прямым вопросом. А если человек не идет на такой диалог, то нужны ли вам вообще отношения, начинающиеся со сложностей?

Человек с зависимостью не сразу проявляет свою истинную сущность — он может быть обаятельным, ярким, эмоциональным, а потом резко исчезает, отменяет встречи, меняет планы.

— Именно такое поведение бывает связано с употреблением психоактивных веществ. У этих людей нарушен режим сна, они могут не отвечать на сообщения и звонки, а потом объяснять это «усталостью», «переработкой». Но в реальности это признаки употребления, — комментирует Дарья Серебрякова.

Язык тела

Если быть внимательными и не идеализировать потенциального партнера, то можно понять, какой он на самом деле — обманывает или держится естественно. По словам Волкова, в психологии есть такое понятие — конгруэнтность, то есть соответствие того, что человек говорит и чувствует, тому, как он себя ведет.

— Поджатые губы, глаза в пол, руки зажаты бедрами, безвольно опущенные плечи — может ли такой человек быть, например, генеральным директором? И если он хочет обмануть, то пытается быть похожим на тот образ, который рисует в своей голове, — рассказывает Сергей Волков.

Фото: Global Look Press/IMAGO

Человек словно замирает, и это временно дает ему чувство силы, создает иллюзию уверенности в себе. Любые неестественные состояния всегда выражаются в мышечном напряжении, подчеркивает эксперт. Но люди не способны долго притворяться.

— Это основа неврологии. Невозможно, скажем, встать в позу с гордо поднятой головой и при этом внутренне жалеть себя. Такие моменты нельзя контролировать сознательно. Люди, которые лгут, отличаются несоответствием позы и слов. Только профессиональные актеры могут вжиться в роль до уровня мимики и микромимики. У обычных людей очень ограниченный набор поз, жестов и фраз, — поясняет Волков.

Внутреннее состояние человека обязательно выдадут неосознанные движения — он заламывает пальцы, крутит ручку, слишком оживленно жестикулирует при разговоре.

Фото: Global Look Press/Allen Jr. Willie J.

— Мелкие невротические движения позволяют не чувствовать тревогу, но бросаются в глаза другим людям. Например, вашей собеседнице кажется, что она рассказывает о своих успехах, а вы замечаете, как она нервно мнет салфетку. И если в моменте нет сильных переживаний, то значит что-то не так с ее историей , — предостерегает Волков.

Дарья Серебрякова также обращает внимание на то, что человек делает паузы и сбивается, когда врет. У лжеца пересыхает во рту, он облизывает губы и слишком часто моргает, а вместо точных ответов уходит в пространные рассуждения.

Клинический психолог советует полагаться на интуицию — она подскажет, когда «что-то не так», даже если логически мы пока ничего не поняли.

Абьюзер, газлайтер, психопат

Модные термины «нарцисс», «газлайтер» и «абьюзер» пугают современных девушек больше других отрицательных качеств, но не все при знакомстве способны понять, что выбор пал именно на такого человека.

— Нужно замечать реакции собеседника на ваши «нет». Здоровый человек всегда воспринимает отказ не как противостояние, а как информацию о вас и ваших ценностях и уважает вашу реакцию. И в следующий раз учтет этот опыт общения. Агрессоры же будут оспаривать ваше неудовольствие или отказ, пытаясь доказать, что они хорошие, а ваше «нет» ошибочно , — поясняет Сергей Волков.

Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

К прямому неуважению эксперт относит любую навязчивость. Например, за вас заказывают блюдо в ресторане, даже если оно вам не нравится. Или без разрешения советуют, как лучше себя вести в ситуации, о которой вы рассказали. Или, несмотря на предупреждение, что вам пора уходить, человек говорит: «Хорошо сидим, давай попозже домой поедешь».

— Все формы психологического насилия взывают или к совести или к долгу. Например: «Это такой дорогой ресторан, в другой раз предупреждай». Или: «Настоящий мужчина должен вызвать женщине такси» , — подсказывает Сергей Волков.

Люди, которых именуют нарциссами, на начальном этапе знакомства производят очень яркое впечатление, однако чаще всего они заняты саморекламой.

Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

— Нарцисс будет активно рассказывать о себе, обрисовывать, какой он хороший, интересный, успешный. Ему важно, чтобы им восхищались. Он ждет похвалы. А если не получает, то может обесценивать собеседника. Частые фразы нарцисса и газлайтера : «Ты просто не понимаешь», «Ты слишком чувствительная», «Ты всё переворачиваешь с ног на голову», — предостерегает Дарья Серебрякова.

В свою очередь, абьюзер сразу проявляет много внимания, быстро сближается с партнером, хочет всё про него знать, а потом контроль сменяется отдалением, игнорированием и нарочитым молчанием. Это свойственные абъюзеру «качели», подчеркивает эксперт.

Как обезопасить знакомство

Сергей Волков предостерегает: нельзя назначать свидания или соглашаться на встречу в безлюдных местах — это вопрос здравого смысла и безопасности.

— Попросите ваших друзей или родственников через 20–30 минут после начала свидания позвонить вам и сообщить о каком-нибудь ЧП. Например, пусть они скажут, что ваша кошка повредила лапу. Если свидание идет не в том направлении или человек вас пугает, то удалитесь под предлогом этой истории , — подсказывает Сергей Волков.

Если же общение уже завязалось, а вы не сразу поняли, что человек опасен, действовать надо еще осмотрительнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Не стоит обрывать контакт резко. Это может быть воспринято как вызов, как акт унижения и спровоцировать агрессию , — предостерегает Дарья Серебрякова. — Выходите из контакта постепенно. Например, сошлитесь на то, что вы заболели и не готовы к общению, что вам сейчас тяжело. Или используйте темы, которые вызывают у таких людей отторжение — например, говорите о религии, медитации, эзотерике.

Эксперт советует делать скриншоты переписок, а если ситуация заходит слишком далеко, то обращаться за помощью к друзьям, в полицию или к психологу.

— Нормальное сближение и доверие появляется не менее чем через 3–6 месяцев плотного общения — так устроена наша нервная система. Поэтому не может быть никаких высоких чувств на первом, втором и даже третьем свидании. Не давайте свои подробные контакты и не называйте точный адрес в первые недели свидания. По этой же причине не позволяйте себя провожать до дома и вызывать такси , — предостерегает психосоматолог.

Она призывает не стараться всеми силами удержать возле себя любого человека только потому, что вам одиноко.