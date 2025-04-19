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В МВД предупредили о мошенничестве под предлогом фотосессий для моделей

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Мошенники начали использовать новую схему хищения со счетов под предлогом проведения фотосессий для моделей. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ ТАСС.

Согласно этой схеме, злоумышленники размещают объявления в социальных сетях об услугах фотографа под видом начинающих специалистов. Они предлагают провести съемку и оплатить при этом только услуги стилиста и аренду студии.

Девушкам предлагают перейти по ссылке на сайт и ввести реквизиты своей карты.

После этого мошенники получают банковские данные жертвы и выводят средства со счета.

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Ранее, 17 апреля, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что аферисты звонят россиянам, представляясь правоохранителями или представителями госорганов, и просят зарегистрироваться на определенном ресурсе. Затем они предлагают включить демонстрацию экрана для упрощения процесса. В результате мошенники получают доступ к личным данным и восстанавливают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

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