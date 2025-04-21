Эксперты объяснили снижение объема наличных в обращении ставками по вкладам

В России значительно снизился объем наличных в обращении. С января по апрель 2025-го показатель упал на 1,08 трлн рублей, до 17,4 трлн, следует из статистики ЦБ. Это рекордное снижение с начала спецоперации на Украине. Тогда с марта по июнь 2022-го объем опустился на 1,8 трлн рублей после резкого роста.

Нынешнее сокращение объема наличных в обращении отличается от сезонной динамики прошлых лет, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там пояснили: это связано с привлекательными процентными ставками по вкладам, из-за которых склонность населения к сбережению возрастает. Доходность по депозитам превышает как фактическую инфляцию, так и ожидания по росту цен, подчеркнули в ЦБ.

На пике ставок максимальная доходность по вкладам доходила до 24%, а по отдельным предложениям — до 30%, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там добавили: сейчас положить деньги на депозит можно под 20%.

Годовой прирост рублевых депозитов населения составил 30%, уточнили в ЦБ. На начало 2025-го объем вкладов россиян достиг 39,5 трлн рублей, рассказала руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка Кристина Аксенова. За прошлый год он вырос почти на 11 трлн.

При этом с начала 2025-го размер средств граждан в банках увеличился примерно на 1,5–2 трлн (они растут не только за счет наличных, но и благодаря, например, зарплате), добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, это связано и с попытками населения защитить свои сбережения от высокой инфляции.

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