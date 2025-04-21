Почистили кеш: объем наличных в 2025-м упал рекордно за три года

Объем наличных в обращении в начале 2025-го упал более чем на триллион рублей, до 17,4 трлн. Это рекордное снижение за три года — с начала СВО, следует из статистики ЦБ (ее проанализировали «Известия»). Причина — в высокой ключевой ставке, из-за которой люди несут деньги на вклады. С другой стороны, они опасаются, что средства обесценятся из-за высокой инфляции. Также развиваются безналичные платежи, в частности, банковское обслуживание в новых регионах, для которых в последние годы преимущественно печатали кеш. От наличных отказываются в более спокойные периоды, когда нет экономических шоков. Продолжит ли снижаться объем наличных в обращении и как на это будет влиять ставка ЦБ — в материале «Известий».

Почему в России упал объем наличных в обращении

В России значительно снизился объем наличных в обращении. С января по апрель 2025-го показатель упал на 1,08 трлн рублей, до 17,4 трлн, следует из статистики ЦБ. Это рекордное снижение с начала спецоперации на Украине. Тогда с марта по июнь 2022-го объем опустился на 1,8 трлн рублей после резкого роста.

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Нынешнее сокращение объема наличных в обращении отличается от сезонной динамики прошлых лет, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там пояснили: это связано с привлекательными процентными ставками по вкладам, из-за которых склонность населения к сбережению возрастает. Доходность по депозитам превышает как фактическую инфляцию, так и ожидания по росту цен, подчеркнули в ЦБ.

На пике ставок максимальная доходность по вкладам доходила до 24%, а по отдельным предложениям — до 30%, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там добавили: сейчас положить деньги на депозит можно под 20%.

Годовой прирост рублевых депозитов населения составил 30%, уточнили в ЦБ. На начало 2025-го объем вкладов россиян достиг 39,5 трлн рублей, рассказала руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка Кристина Аксенова. За прошлый год он вырос почти на 11 трлн.

При этом с начала 2025-го размер средств граждан в банках увеличился примерно на 1,5–2 трлн (они растут не только за счет наличных, но и благодаря, например, зарплате), добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, это связано и с попытками населения защитить свои сбережения от высокой инфляции.

В 2025-м ЦБ прогнозирует рост цен на уровне 7–8%, напомнили в инвестиционной компании «АКБФ» (ранее «Ак Барс Финанс»). Это снижает покупательную способность наличных и побуждает граждан искать способы сохранения средств, включая банковские депозиты и инвестиции.

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Появление накопительных счетов с высокой доходностью тоже могло способствовать увеличению притока денег от населения, поскольку такой продукт позволяет сохранить ликвидность вложений, отметил руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Тенденцию роста интереса россиян к накопительным продуктам также подтвердили в Почта Банке. Только с начала 2025 года количество вкладов, открытых клиентами в банке, возросло на 44%. А средняя сумма увеличилась на 4%, до 485 тыс. рублей, сообщил заместитель президента – председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. Однако, по его словам, внимание клиентов сместилось с краткосрочных на среднесрочные продукты.

После начала специальной военной операции и введения санкций наблюдался рекордный спрос на наличные (1,4 трлн рублей только за 25 февраля). ЦБ резко поднял ключевую ставку до 20%, что привело к появлению вкладов с доходностью даже выше этого уровня. В итоге объем наличных в обращении резко упал за счет того, что россияне стремились зафиксировать высокую доходность на фоне неопределенности, напомнили в АКБФ.

В 2022-м эффект падения объема наличных был более выражен, потому что ЦБ повысил ключевую сильно и внезапно — сразу с 9,5 до 20%, объяснил Владимир Евстифеев из «Зенита». Кроме того, на ее возвращение к докризисному уровню ушло лишь пять месяцев. Сейчас ситуация отличается длительностью цикла повышения ключевой (с июля 2023-го) и ее удержанием на уровне 21% (с октября 2024-го).

Кроме того, в 2022 году население возвращало в банки ранее изъятые наличные, что усилило эффект сокращения, добавили в АКБФ. В 2025-м накопленных резервов было меньше, поэтому эффект оказался менее выраженным.

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Предположительно, сейчас люди стали больше доверять банковской системе и считают, что сегодня ситуация менее рискованная, пояснил директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин. Он уточнил: финансовые организации успешно справляются с геополитическими рисками и научились эффективно работать в сложных макроэкономических условиях.

Когда ЦБ опустит ставку и как это будет влиять на наличные

Доля наличных в сбережениях и инвестициях (за исключением пенсионных и страховых продуктов) сейчас находится на историческом минимуме за последние шесть лет, подчеркнули в ВТБ.

Долгосрочное влияние на объемы наличных денег в обращении оказывает и развитие финансовых технологий, из-за чего растут безналичные платежи, отметили в пресс-службе ЦБ. Граждане привыкают рассчитываться безналичным способом, активно расширяются платежные сервисы и электронная торговля — можно сказать, что наличные становятся «не в моде», согласилась Кристина Аксенова из ББР Банка. Активное расширение программ лояльности для клиентов тоже стимулирует к использованию карточных платежей.

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В то же время для государства это плюс, так как перевод максимально возможного объема операций в безнал позволяет достичь большей прозрачности, усложняет проведение незаконных операций и повышает собираемость налогов, добавила Кристина Аксенова.

Частично снижение объема наличных могло быть связано и с улучшением работы банковской системы в новых регионах, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Он пояснил: после их присоединения к России в 2022 году был выпущен большой объем наличных для их обеспечения. Однако теперь банки активно внедрили туда свои услуги, они открыли там свои отделения и развили цифровые сервисы. Поэтому кеш частично переходит на счета граждан.

Вероятно, после того как ЦБ начнет снижать ключевую (а рынок ожидает этого в 2025 году), средства населения в банках продолжат расти, прогнозирует Владимир Евстифеев из банка «Зенит». Дело в том, что россияне попытаются зафиксировать повышенную доходность по вкладам на среднесрочную перспективу. Однако после нескольких шагов по уменьшению ставки может появиться обратный эффект, и объем наличных станет расти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В 2025 году ключевая будет на уровне 19–22%, а в 2026-м уже опустится до 13–14%, считают в АКБФ. В 2025-м там ожидают рост наличных за весь год не более чем на 1 трлн рублей.

Однако, по мнению Владимира Чернова из Freedom Finance Global, к 2026 году объем наличных в обращении может, наоборот, снизиться до 16–16,5 трлн рублей, если нынешние тенденции сохранятся. В то же время полный отказ от кеша маловероятен, потому что часть населения, особенно пожилого возраста и в удаленных регионах, продолжает пользоваться физическими деньгами, пояснил эксперт.