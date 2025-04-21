В Таиланде в ДТП с пассажирским автобусом погибли семь человек и 30 пострадали
В аварии с пассажирским автобусом в Таиланде не менее семи человек погибли и более 30 пострадали. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщило издание Naewna.
«У автобуса отказали тормоза, и он врезался в прицеп, что привело к пожару», — уточнили в издании.
Были ли среди погибших или пострадавших граждане РФ, не уточняется.
17 апреля в США в штате Южная Каролина перевернулся школьный автобус, в результате ДТП один человек погиб и 21 пострадал. Всего в автобусе находились 38 человек, 35 из которых — несовершеннолетние. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.