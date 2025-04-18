В США в результате ДТП с автобусом один человек погиб и еще 21 пострадал
В США в штате Южная Каролина перевернулся школьный автобус, в результате ДТП один человек погиб и 21 пострадал. Об этом 17 апреля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на спасательные службы.
«По меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения после того, как в четверг у школьного автобуса, возвращавшегося с экскурсии в пригороде Шарлотт, штат Северная Каролина, лопнула шина и он перевернулся на шоссе в Южной Каролине», — говорится в публикации.
Уточняется, что 17 пострадавших были доставлены в больницу на каретах скорой помощи или вертолете. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.
В связи с ДТП ожидается, что движение на участке будет перекрыто на продолжительное время, добавили в издании.
Всего в автобусе находились 38 человек, 35 из которых — несовершеннолетние.
В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.
Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столичном регионе Франции четыре автобуса с военными попали в ДТП, 36 человек пострадали.