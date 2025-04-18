В США в результате ДТП с автобусом один человек погиб и еще 21 пострадал

Fox News: в США в ДТП с автобусом погиб один человек и еще 21 пострадал

18 апреля 2025, 05:50 0

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин