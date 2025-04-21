В Гидрометцентре сообщили о резком похолодании в четверг
В Москве с четверга, 24 апреля, ожидается резкое похолодание на 10 градусов, температура воздуха днем составит всего +15...+20 градусов. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что при этом такие показатели всё равно на 4–5 градусов выше климатической нормы.
«Ночные температуры будут около +10 градусов, а днем значения будут в диапазоне +15..+20 градусов», — предупредил эксперт в беседе с ТАСС, добавив, что ранее перепад в температуре ожидался в среду.
По словам Вильфанда, в дальнейшем температура воздуха в ночное время суток в столице составит +4...+9 градусов, а днем +16 градусов.
В заключение собеседник агентства добавил, что в выходные в Москве может быть еще более холодная погода.
Переменная облачность и без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 21 апреля, согласно прогнозу Гидрометцентра. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.