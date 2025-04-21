Врач рассказала о неочевидных симптомах тревожности
Иногда симптомы тревожности можно спутать с проявлениями заболеваний сердца или желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом сообщила врач ультразвуковой диагностики «СМ-Клиника» Фариде Велиева в беседе с «Газетой.Ru».
«Психическими симптомами патологической тревоги являются панические атаки, взвинченность, невозможность расслабиться, раздражительность, пребывание на грани срыва, ухудшение памяти, астения, тахикардия, чувство сдавления, сжатия или боли в груди, ощущение кома в горле, повышение артериального давления, чувство нехватки воздуха, тошнота, диарея, бледность или покраснение кожи, гусиная кожа, нарушение либидо или эрекции», — предупредила специалист.
Также тревожность может быть связана с болезнями пищеварительной системы, такими как синдром разраженного кишечника, язвенная болезнь и болезнь Крона.
«Симптомами тревожного расстройства со стороны ЖКТ являются: тошнота, рвота (возникающие на фоне волнения, без связи с едой), боль в животе (блуждающая, спазмы, усиливается при стрессе), диарея, запор (часто при стрессе, без крови/слизи), изжога, вздутие (появляются при тревоге, не зависят от диеты), синдром раздраженного кишечника, потеря аппетита, компульсивное переедание и сопутствующие симптомы (чувство комка в горле, учащенное дыхание, страх)», — указала Велиева.
Врач также напомнила, что современная медицина при диагностике позволяет отличить тревожность от других заболеваний.
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