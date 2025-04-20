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Врач объяснила связь между некоторыми витаминами и болезнями психики

Врач Сафранович: дефицит витамина D может нарушать работу нервной системы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Эмоциональное состояние тесно связано с биохимией организма. Поэтому одним из факторов развития тревожности может стать дефицит определенных витаминов и минералов в организме. Об этом в воскресенье, 20 апреля, рассказала психиатр, психотерапевт, главный врач Biorise Екатерина Сафранович.

«Роль витамина D крайне важна: он участвует в синтезе серотонина и дофамина. С низким статусом витамина ассоциирован целый ряд заболеваний, в том числе аутоиммунных, сердечно-сосудистых, эндокринных и даже нейродегенеративных. Его дефицит также связывают с сезонной хандрой, хронической усталостью, сонливостью и повышенной тревожностью», — рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, дефицит витаминов может нарушать работу нервной системы, усиливая беспокойство, панические атаки и даже провоцируя депрессию.

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Ранее, 9 апреля, диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, какие факторы влияют на вес тела и как уменьшить объемы. Он подчеркнул, что в формировании фигуры важную роль играют питание и тренировки. Последние могут быть три-четыре раза в неделю хотя бы по часу-полтора. В основе «телостроительства» всё же лежит кухня.

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