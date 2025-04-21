Россия в марте нарастила поставки гречки в Китай до рекордных $13 млн
Россия в марте нарастила экспорт гречки в Китай до рекордного уровня — $13,3 млн. Об этом 20 апреля свидетельствуют данные китайской таможни, с которыми ознакомилось издание «РИА Новости».
Согласно сведениям таможни КНР, российские компании в начале весны увеличили поставки гречневой крупы в Китай в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом.
Прошлый максимум был установлен в декабре 2023 года, тогда показатель составил $10,3 млн.
Ранее, 15 апреля, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что Минсельхоз России рассчитывает начать поставки говядины на рынок Индонезии. Он выразил надежду, что рынок будет открываться и страна сможет начать экспорт.
За день до этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2025 года ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией.