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Мантуров выразил надежду на подписание соглашения о ЗСТ с Индонезией до конца года

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Фото: TASS/EPA/MAST IRHAM
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Ожидается, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией будет подписано к конце 2025 года. Об этом 14 апреля сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами на полях бизнес-форума «Россия – Индонезия» в Джакарте.

«Переговоры идут, и я надеюсь, что до конца года соглашение будет подписано», — сказал он.

Замглавы правительства также указал на инициативу США о значительном увеличении внешнеторговых тарифов и отметил, что это может создать дополнительный импульс для ускорения подписания.

«Всем было бы интересно находящимся в зале, не только нашим индонезийским партнерам, сформировать новое кооперационное начало, новые форматы сотрудничества с нашими российскими и партнерами по широкому спектру развития отраслей», — добавил он в ходе выступления на форуме.

Он уточнил, что это в том числе касается таких базовых направлений, как энергетика, поставка и переработка нефтяной продукции, СПГ, сотрудничество в области угля и алюминия, а такие другие формы сотрудничества

Мантуров подчеркнул, что также стоит не забывать о гуманитарном взаимодействии, в том числе об обучении индонезийских студентов в российских образовательных учреждениях. По его словам, более 500 человек учатся на безвозмездной основе, и Москва готова расширять данные программы.

Он добавил, что в минувшем году стороны возобновили прямое транспортное взаимодействие, и подчеркнул, что Индонезию посетило около 160 тыс. российских туристов. Мантуров подчеркнул, что формат сотрудничества двух стран является широким, и заявил, что Россия ждет новых экономических и внешних связей с индонезийскими партнерами.

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Журнал Tempo 19 марта сообщил, что президент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию в июне текущего года. Министр-координатор по экономическим вопросам Айрлангги Хартарто уточнил, что целью поездки будет обсуждение соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.

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