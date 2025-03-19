Президент Индонезии Субианто посетит РФ в июне для обсуждения соглашения с ЕАЭС
Президент Индонезии Прабово Субианто посетит Россию в июне 2025 года. Об этом 19 марта сообщил журнал Tempo.
По словам министра-координатора по экономическим вопросам Айрлангги Хартарто, глава государства отправится в Россию для обсуждения соглашения о свободной торговле экономического блока Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Президент посетит Россию в июне. Есть надежда, что в ходе визита может быть подписано принципиальное соглашение», — сказал он.
Уточняется, что перед визитом Субианто в страну Индонезия и Россия проведут заседание комитета 14–15 апреля 2025 года.
Президент Индонезии Прабово Субианто 25 февраля принял секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Джакарте. Шойгу и Субианто договорились поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты. В завершение встречи они обменялись памятными подарками. Кроме того, в минобороны Индонезии секретарю СБ РФ вручили эмблему ведомства и модель самолета Субианто.