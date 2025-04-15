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Россия обсуждает с Индонезией начало поставок говядины

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Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey
dzen
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Минсельхоз России рссчитывает начать поставки говядины на рынок Индонезии. Об этом 15 апреля сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой.

«Увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина. <...> Судя по информации, которую коллеги дали, всё достаточно продуктивно», — цитирует его ТАСС.

Он выразил надежду, что рынок будет открываться и РФ сможет начать поставки.

Боровой подчеркнул, что Москва готова удовлетворить имеющийся в стране спрос на продукцию, однако отметил, что на рынке Индонезии присутствует высокая конкуренция. По его словам, на этом фоне «коллеги должны будут поработать со своими партнерами».

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Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2025 года ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Он также отметил готовность сформировать новое кооперационное начало. По его словам, сотрудничество затронет такие базовые направления, как энергетика, поставка и переработка нефтяной продукции, СПГ, сотрудничество в области угля и алюминия, а также иные формы сотрудничества.

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