Россия обсуждает с Индонезией начало поставок говядины
Минсельхоз России рссчитывает начать поставки говядины на рынок Индонезии. Об этом 15 апреля сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой.
«Увеличение объемов поставок животноводческой продукции. В принципе открытие мясного рынка. В первую очередь говядина. <...> Судя по информации, которую коллеги дали, всё достаточно продуктивно», — цитирует его ТАСС.
Он выразил надежду, что рынок будет открываться и РФ сможет начать поставки.
Боровой подчеркнул, что Москва готова удовлетворить имеющийся в стране спрос на продукцию, однако отметил, что на рынке Индонезии присутствует высокая конкуренция. По его словам, на этом фоне «коллеги должны будут поработать со своими партнерами».
Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2025 года ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Он также отметил готовность сформировать новое кооперационное начало. По его словам, сотрудничество затронет такие базовые направления, как энергетика, поставка и переработка нефтяной продукции, СПГ, сотрудничество в области угля и алюминия, а также иные формы сотрудничества.