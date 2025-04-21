Сальвадор предложил Венесуэле обмен мигрантов на политзаключенных

Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро выдать 252 депортированных из США и содержащихся в Сальвадоре венесуэльцев в обмен на такое же число политических заключенных. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters.

«Найиб Букеле в воскресенье предложил заключить сделку по отправке 252 венесуэльцев, депортированных из США и заключенных в его стране, в Венесуэлу в обмен на прием политических заключенных, содержащихся в Венесуэле», — передает агентство.

По словам Букеле, эти 252 человека — малая часть «из тысяч политических заключенных», которых якобы удерживает режим Мадуро.

Ранее, 9 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил введенные США торговые пошлины, заявив, что они ознаменовали собой конец западной глобализации. Он отметил, что международное торгово-экономическое право, а также двусторонние и многосторонние торговые соглашения были «смертельно ранены».