В России предложили компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха

В России хотят компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 21 апреля вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым и лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении «Известий».

Как рассказал Миронов, партия считает, что государство должно компенсировать 50% от стоимости детского и семейного отдыха, и предлагает ввести дополнительную программу поддержки граждан, учитывая высокие цены на путевки и туры по России.

По его словам, нужно предоставить налоговые льготы компаниям, которые выделяют своим сотрудникам компенсации на семейный отдых.

«Предлагаем освободить от налогообложения суммы, которые работодатели выплачивают своим многодетным сотрудникам на покупку путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации и оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно, включая провоз багажа весом до 30 килограммов», — пояснил Миронов.



Он отметил, что в последние годы в России наблюдается рост числа многодетных семей. В 2023 году их было 2,4 млн, а в 2025 году стало 2,65 млн. В них воспитывается почти 8 млн детей, и к числу малоимущих относится каждая третья семья.



«Сегодня каждая третья из многодетных семей России по-прежнему сталкивается с финансовыми трудностями. И в этих условиях государство обязано действовать решительно — не словами, а делом. Законопроект также стимулирует бизнес проявлять социальную ответственность и формирует более лояльную, устойчивую рабочую среду. Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс — своевременный и необходимый шаг на пути к социальной справедливости. Это вклад в здоровье, отдых и будущее миллионов российских детей», — отметил Бабаков.

Ранее, 18 апреля, в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) и в сервисах бронирования рассказали о росте спроса на путешествия с детьми. По данным «Туту», такие бронирования выросли более чем вдвое на майские праздники и в 2,6 раза на лето. На семейные бронирования у «Островка» на майские праздники пришлось 27% от всех заказов, а на лето — 37%.