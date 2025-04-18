Сервисы рассказали о росте спроса на путешествия с детьми
Бронирования семейных путешествий на майские праздники и лето выросли на треть относительно прошлого года, сообщили «Известиям» в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) и в сервисах бронирования.
Об увеличении семейных бронирований на 30% относительно прошлого года сообщили в сервисах «Островок» и «Яндекс Путешествия». По данным «Туту», такие бронирования выросли более чем вдвое на майские праздники и в 2,6 раза на лето.
На семейные бронирования у «Островка» на майские праздники пришлось 27% от всех заказов, а на лето — 37%.
По данным сервиса «Слетать.ру», уровень спроса на путешествия с детьми и заездами на майские праздники этого года на 43,8% превышает аналогичные показатели прошлого года.
Большинство пассажиров с детьми отправятся в города России — 66% от всех семейных бронирований пришлись на внутренние направления, подсчитали в «Авиасейлс».
Самыми популярными внутренними направлениями стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. В среднем путешествие бронируют на пять дней, а в Сочи и вовсе будут отдыхать неделю.
За рубеж забронировали 34% семейных от всех авиабилетов, чаще всего с маленькими пассажирами полетят в Турцию, Узбекистан, Армению, Белоруссию и ОАЭ. Зарубежный отдых планируют в среднем на неделю, а в Турции — целых девять дней.
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