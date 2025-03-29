Корпоративное пора: деловые туристы меняют Сочи на Мурманск

Карелия и Мурманск стремятся потеснить Сочи, Алтай и Казань в рейтинге наиболее популярных городов и регионов для деловых мероприятий, выяснили «Известия». Конференции, выставки и корпоративные праздники всё чаще проводят в более северных регионах. Компании привлекает как красота северной природы, так и гастрономические изыски. Однако статусных и комфортных объектов размещения в большинстве регионов по-прежнему недостаточно, что существенно сужает географию деловых мероприятий, обратили внимание эксперты.

Куда сместился интерес бизнес-туристов

Компании стали чаще проводить деловые мероприятия в северных регионах России, рассказали «Известиям» в сервисах бронирований и аналитики. Вместо популярных Сочи или Краснодарского края для выездных деловых и корпоративных мероприятий стали предпочитать Карелию, Байкал и Мурманск. Это могут быть как поощрительные поездки для лучших сотрудников, так и конференции, выставки, корпоративные праздники.

Если исключить Москву и Санкт-Петербург, то Сочи пока сохраняет первое место, на курорт на Черном море приходится 13,5% от всех запросов на организацию выездных корпоративных мероприятий на территории страны, подсчитали аналитики профессионального сообщества MICE Excellence.

— Другим востребованным направлением является Алтай, доля которого составляет 8,6% от общего числа запросов. На третьем месте оказалась Карелия с показателем 6% запросов. Замыкают пятерку в рейтинге Казань и Самара, у каждой из которых по 5,3%, — отметили аналитики. — Далее в списке востребованных регионов для делового туризма находится Калининград, который рассматривают в 4,8% случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Все эти направления они назвали традиционно популярными на рынке делового туризма. При этом в последние годы зафиксировали существенный рост спроса на организацию деловых выездных мероприятий в более отдаленных регионах, таких как Байкал и Мурманск. Они вошли в десятку популярных направлений, получив около 4,6% от всех запросов на организацию подобных мероприятий.

Среди других городов, которые также стали привлекать деловых туристов, креативный директор MICE Excellence Ирина Михалькова назвала Новосибирск, Кемерово и Тюмень.

— Налицо возросший интерес к сибирской эстетике, к красоте местной природы, к местной гастрономии, — считает она.

Рост популярности более северных направлений для групповых поездок подтвердили «Известиям» и в «Яндекс Путешествиях». Так, в первом квартале этого года число групповых бронирований отелей в Алтайском крае увеличилось более чем вдвое, в Карелии — на 70%, в Мурманской области — на 47%, в Иркутской области — на 43%. Карелия также вошла в пятерку направлений, где больше всего групповых бронирований за последний год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Средняя стоимость ночи в отеле при групповом бронировании оказалась ниже всего в Иркутской области, где она составила 9 тыс. рублей, в Мурманской области она обойдется в 11,1 тыс., в Алтайском крае — в 14,3 тыс., в Карелии — в 15,5 тыс. рублей.

Если анализировать групповые авиазаказы, то наиболее часто летают в Москву, также популярны перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург, добавили в сервисе для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса».

Средняя стоимость перелета в Москву из разных городов страны в первом квартале 2025 года составляет 8,8 тыс. рублей на человека в одну сторону. До Санкт-Петербурга можно долететь за 7,8 тыс., а до Сочи — за 10,3 тыс. рублей. Перелет в Минеральные Воды обойдется в среднем в 9,6 тыс. рублей, а в Екатеринбург — в 9,1 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выездные мероприятия, тимбилдинги и корпоративы наиболее популярны в летний период, добавил руководитель GR-сервиса «Слетать.ру» Георгий Шейдер.

— Стоит отметить, что последние несколько лет довольно много запросов на разные интересные форматы. Например, спортивные, наполненные адреналином, такие как «Гонка героев», — пояснил он.

В целом по всей индустрии бизнес-мероприятий, по его словам, заметен высокий спрос на интенсивы, корпоративные поездки в живописные природные локации — это Алтай, Дальний Восток, Байкал, Камчатка, Кавказ, Сочи.

— В рамках традиционных корпоративных выездов чаще всего местом проведения выбирают Москву и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленобласть, куда можно добраться относительно быстро. Мероприятие в среднем длится один-два дня, поэтому дорога, как правило, не должна отнимать много времени, — пояснил он.

Чем выгодны деловые мероприятия

Рынок деловых и корпоративных мероприятий восстановился после спада в 2022 году и перешел к росту, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Бизнес снова активно инвестирует в выездные конференции, отраслевые форумы и корпоративные мероприятия, заверила гендиректор Corporate Travel Елена Боровая.

— Компании, ориентированные на развитие, закладывают бюджеты на внешние и внутренние бизнес-мероприятия заранее — это уже не разовая статья расходов, а стратегическая инвестиция, — подчеркнула она.

Личное присутствие на ключевых событиях дает бизнесу конкурентное преимущество — партнеры видят реальных людей, добавила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, для компании выездные корпоративные активности — мощный инструмент для повышения лояльности сотрудников и для привлечения новых кадров в условиях их дефицита, полагает независимый пиар-консультант Денис Голдман. Это, по его словам, также помогает новым сотрудникам быстрее влиться в коллектив, а компании — не тратить дополнительные средства на их адаптацию.

— Организация и проведение конференций и семинаров — прежде всего маркетинговая, имиджевая история для компаний — лидеров в своей отрасли. Помимо затрат на размещение, львиная доля расходов приходится на заказ качественной фирменной продукции с логотипами.

Серьезно увеличить бюджет мероприятий могут колебания курсов валют, особенно если планируется поездка за рубеж, добавила Елена Боровая.

— Важно также время бронирования: чем ближе дата мероприятия, тем выше цены на перевозку и проживание, — добавила она. — Также стоимость участия в мероприятии может увеличиться из-за поздней регистрации на него.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В большинстве российских регионов сохраняются проблемы с размещением во время крупных мероприятий, обратил внимание вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. Не хватает четырех- и пятизвездочных гостиниц.

— С точки зрения номерного фонда мероприятия на 3–5 тыс. человек могут принимать только Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Около 300 человек могут принимать крупные областные центры, — отметил он.

При этом компании с большим бюджетом в основном стремятся проводить мероприятия там, где гости могут проживать в отелях с четырьмя-пятью звездами, заверил эксперт.

— Например, Байкал всем очень интересен, но где там разместить тысячу человек? Таких отелей просто нет, — сказал Алексан Мкртчян.

Именно отсутствие подходящих объектов размещения существенно сужает выбор регионов для проведения крупных бизнес-мероприятий, резюмировал эксперт.