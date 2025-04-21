Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В результате аварии с пассажирским автобусом в Дзержинске Нижегородской области получили травмы четыре человека. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

«Водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания», — рассказали подробности в ведомстве.

В настоящий момент на месте происшествия устанавливаются все детали и обстоятельства аварии.

20 апреля в ДТП с грузовиком в Кемеровской области погиб водитель автобуса. Предварительно установлено, что 39-летний водитель тягача КамАЗ не смог справиться с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом НефАЗ. В результате 69-летний водитель автобуса погиб. При этом в момент ДТП пассажиров в транспорте не было.