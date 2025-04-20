Благодатный огонь доставили в Курск

Благодатный огонь из Москвы доставили в Знаменский кафедральный собор Курска. Об этом 20 апреля сообщила корреспондент «Известий».

«В храме многолюдно. Люди верят, что Пасха принесет радость, несмотря на все трудности, которые испытывает приграничный регион», — сообщила Татьяна Симоненкова.

Пасхальную службу проводил митрополит Курский и Рыльский Герман в сослужении духовенства Курской епархии. В конце богослужения верующим раздали огонь, который они смогли забрать домой в лампадках.

«Пришли по зову сердца. Не готовились, но настроение было такое, что это нужно. Нужно поддержать всех, скрепиться всем», — рассказала прихожанка Людмила Агаркова.

Ранее в этот день многодетные матери привезли Благодатный огонь в Белгород из Москвы. Частицу священного огня занесли в Преображенский кафедральный собор.