Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Трамп пообещал сделать США сильнее и богаче
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
Многодетные мамы доставили Благодатный огонь из Москвы в Белгородскую область
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Мир
СМИ сообщили о начале работы DOGE по сокращению госрасходов в сфере искусства США
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Мир
Папа римский появился на публике на праздновании Пасхи в Ватикане
Происшествия
Два ребенка и женщина пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Общество
Благодатный огонь доставили в Курск
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет
Сюжет:

Патриарх Кирилл поделился с экипажем МКС мечтой слетать в космос

0
EN
Фото: ТАСС/Олег Варов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал 20 апреля в праздник Пасхи экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом. Об этом сообщила пресс-служба патриарха в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что традиционный телемост в Пасху, организованный патриархом с российскими космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции (МКС), прошел из зала Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя. Связь была установлена через видеоканал, предоставленный Центром управления полетами и ВГТРК.

В разговоре с патриархом участвовали космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что полеты в космос представляют собой настоящий героизм, а космонавты выполняют важную миссию для страны.

«Когда-то у меня была мечта — полететь в космос. Я обсуждал это с некоторыми трезвомыслящими людьми, и они сказали: «Наверное, священники вашего поколения еще не полетят», — поделился он с экипажем.

Космонавты, в свою очередь, поздравили патриарха и всех православных россиян с праздником Воскресения Христова.

20 апреля — Светлая Пасха в 2025 году: библейское описание главного православного праздника
В воскресенье церковь отпразднует чудесное Воскресение Иисуса Христа

19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025