Патриарх Кирилл поделился с экипажем МКС мечтой слетать в космос

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал 20 апреля в праздник Пасхи экипажу МКС о своей давней мечте стать космонавтом. Об этом сообщила пресс-служба патриарха в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что традиционный телемост в Пасху, организованный патриархом с российскими космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции (МКС), прошел из зала Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя. Связь была установлена через видеоканал, предоставленный Центром управления полетами и ВГТРК.

В разговоре с патриархом участвовали космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что полеты в космос представляют собой настоящий героизм, а космонавты выполняют важную миссию для страны.

«Когда-то у меня была мечта — полететь в космос. Я обсуждал это с некоторыми трезвомыслящими людьми, и они сказали: «Наверное, священники вашего поколения еще не полетят», — поделился он с экипажем.

Космонавты, в свою очередь, поздравили патриарха и всех православных россиян с праздником Воскресения Христова.

19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.