Взятые в плен в Курской области украинские боевики исповедовались на Пасху
Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были взяты в плен в ходе вторжения в Курскую область, передали пасхальные куличи, «духовные аптечки», а также дали возможность исповедоваться. Об этом 20 апреля «Известиям» сообщили в «Народном фронте».
«Отпускаю грехи ваши, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Бог простит вас и благословит», — сказал тюремный и военный протоиерей Александр Зинченко.
В «Народном фронте» отметили, что многие военнопленные рассказали о подготовке в Великобритании, Латвии, Германии. Подобная подготовка не содержит ни идеологии, ни физической подготовки, ни работы с гражданскими, то есть речь идет о «штурмовиках в один конец».
Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. При этом глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что пасхальный режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российскими военными в случае, если ВСУ не будут его нарушать.