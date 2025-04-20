Взятые в плен в Курской области украинские боевики исповедовались на Пасху

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были взяты в плен в ходе вторжения в Курскую область, передали пасхальные куличи, «духовные аптечки», а также дали возможность исповедоваться. Об этом 20 апреля «Известиям» сообщили в «Народном фронте».

«Отпускаю грехи ваши, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Бог простит вас и благословит», — сказал тюремный и военный протоиерей Александр Зинченко.

В «Народном фронте» отметили, что многие военнопленные рассказали о подготовке в Великобритании, Латвии, Германии. Подобная подготовка не содержит ни идеологии, ни физической подготовки, ни работы с гражданскими, то есть речь идет о «штурмовиках в один конец».

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. При этом глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что пасхальный режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российскими военными в случае, если ВСУ не будут его нарушать.