В Минобороны указали на гуманитарные цели ввода режима прекращения огня

Пасхальный режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российскими военными в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут его нарушать. Об этом 19 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Отмечается, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина были даны указания о прекращении огня в период с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля.

19 апреля глава государства объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.