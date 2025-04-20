Пьяный мотоциклист влетел в толпу детей в Иркутской области

Пьяный мотоциклист влетел в группу детей в Иркутской области. В результате происшествия пострадала 15-летняя девочка. Об этом 19 апреля сообщила Госавтоинспекция региона.

Уточняется, что ДТП произошло в переулке Школьный города Зима. По предварительным данным, мотоциклист наехал на несовершеннолетнюю девочку, стоявшую на обочине.

«В результате происшествия 15-летняя местная жительница с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение», — указано на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, согласно данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, однако не согласился с показаниями алкотестера.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

14 апреля в Чите мотоциклист сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате она погибла.