Женщина погибла в результате ДТП с мотоциклом в Чите
Мотоциклист в Чите сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате она погибла. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Забайкальскому краю.
«По предварительным данным, водитель мотоцикла Kawasaki допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что инцидент произошел в Каштанском районе города. На месте происшествия работают специалисты, дополнительные обстоятельства устанавливаются.
В этот же день сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате чего два человека пострадали.