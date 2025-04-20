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СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа

Politico: компании из США добиваются исключений для своих отраслей на фоне пошлин
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Производственные компании из США пытаются добиться исключений в своих отраслях на фоне введенных торговых пошлин на импорт товаров из Китая. Об этом 19 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Автомобильные компании, производители игрушек, фермеры, ритейлеры и все те, кто сталкивается со значительным увеличением расходов из-за новых больших пошлин президента [США] Дональда Трампа на товары из Китая, усиливают лоббирование администрации, чтобы получить исключения и помощь», — говорится в материале.

При этом уточняется, что без формального процесса подачи запросов и непосредственного участия американского лидера в согласовании подобная инициатива компаний «упирается в стену».

По данным источника издания, близкого к Белому дому, компании без государственной протекции могут быть полностью отстранены от процесса принятия решений по тарифам.

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9 апреля Трамп анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. Однако уже 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.

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