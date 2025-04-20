Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие и нанесли удары по территориям Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР) и Херсонской области. Об этом 20 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Ночные обстрелы пригорода Кременной [в ЛНР]. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать», — написал он в своем Telegram-канале.

Посол рассказал, что в 06:30 мск украинские военнослужащие в ДНР обстреляли Никитовский район Горловки и выпустили четыре снаряда калибра 155 мм. Через два с половиной часа ВСУ пытались атаковать Донецк.

Кроме того, в Херсонской области с 18:00 мск были совершены атаки на Алешки с помощью FPV-дронов, на Голую Пристань — ударами дронами-камикадзе, а на Каховку украинские боевики совершили не менее шести сбросов с БПЛА.

Мирошник подчеркнул, что сообщения о нарушениях со стороны Украины продолжают поступать.

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. Тогда он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.