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Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия

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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие и нанесли удары по территориям Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР) и Херсонской области. Об этом 20 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Ночные обстрелы пригорода Кременной [в ЛНР]. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать», — написал он в своем Telegram-канале.

Посол рассказал, что в 06:30 мск украинские военнослужащие в ДНР обстреляли Никитовский район Горловки и выпустили четыре снаряда калибра 155 мм. Через два с половиной часа ВСУ пытались атаковать Донецк.

Кроме того, в Херсонской области с 18:00 мск были совершены атаки на Алешки с помощью FPV-дронов, на Голую Пристань — ударами дронами-камикадзе, а на Каховку украинские боевики совершили не менее шести сбросов с БПЛА.

Мирошник подчеркнул, что сообщения о нарушениях со стороны Украины продолжают поступать.

Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. Тогда он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.

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