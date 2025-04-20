«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
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- «Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
Корабль «Союз МС-26» с космонавтами корпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом 20 апреля приземлился в Казахстане.
«Сегодня в 04:20 мск (06:20 по местному времени. — Ред.) спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — написала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что спуск на Землю прошел в штатном режиме.
Экипаж работал в космическом пространстве с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.
Ранее в этот день сообщалось, что корабль «Союз МС-26» отстыковался от Международной космической станции (МКС).
8 апреля космический корабль «Союз МС-27» доставил экипаж, в составе которого российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, к МКС. Уточняется, что он в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в 11:58 мск.