«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-26» с космонавтами корпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«В 00:57 мск корабль «Союз МС-26» отчалил от МКС. На борту — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».
Приземление спускаемого аппарата запланировали на 04:21 мск в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.
8 апреля космический корабль «Союз МС-27» доставил экипаж, в составе которого российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, к МКС. Уточняется, что он в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в 11:58 мск.