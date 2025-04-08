Слаженный «Союз»: «Ракета Победы» успешно доставила корабль с экипажем к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне получила название «Ракета Победы», доставил на МКС участников 73-й экспедиции . Полет прошел по двухвитковой схеме и занял 3 ч 10 мин (на семь минут быстрее запланированного). Эксперты отметили, что такой путь возможен благодаря точной цифровой системе управления и надежности «Союза-2.1а». В будущем российские баллистики проработают одновитковую схему полета. Благодаря ей космонавты смогут добираться до МКС примерно за час , полагают эксперты.

«Ракета Победы»

8 апреля пилотируемый корабль «Союз МС-27» доставил на Международную космическую станцию участников 73-й длительной экспедиции — российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима . Полет прошел по короткой двухвитковой схеме и занял 3 ч 10 мин .

На околоземную орбиту корабль вывела ракета-носитель «Союз-2.1а». Старт с пусковой площадки № 31 космодрома Байконур состоялся в 08:47, точно по расписанию. Разделение ступеней и вывод корабля на околоземную орбиту прошли штатно. Стыковка с модулем орбитальной станции «Причал» состоялась в 11:57 мск (на семь минут раньше запланированного) .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Запуск был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события «Союз-2.1а» получил символическое название «Ракета Победы» . На Байконуре за стартом наблюдали около 2,5 тыс. человек, это число стало рекордным. В числе зрителей были известные люди, журналисты и блогеры со всего мира .

Как сообщили в «Роскосмосе», кроме экипажа «Союз МС-27» доставил на орбиту 180 кг грузов, включая личные вещи членов экипажа, свежие продукты и укладки для проведения научных экспериментов .

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экспедиция на МКС для Сергея Рыжикова стала уже третьей в карьере. При этом Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким оказались на орбите впервые . Ожидается, что российские космонавты пробудут на станции 245 суток и вернутся на Землю 9 декабря 2025 года . Они выполнят свыше 40 экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Вместе с тем участники 72-й экспедиции Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит 20 апреля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-26» .

— Запускать космические корабли на орбиту для нас, огромной России, для нашего народа — это наша космическая обязанность, наши космические будни, — прокомментировал событие писатель, эксперт космонавтики и ведущий программы «Российский радиоуниверситет» Дмитрий Конаныхин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Символическое название ракеты, добавил он, позволит напомнить, что наши космонавты долетают до МКС в шесть раз быстрее американцев. Этот результат достигается трудом отечественных математиков, баллистиков, технологов, материаловедов, химиков, электронщиков, связистов, инженеров десятков специальностей . Это не случайность, а трудовой подвиг работников космической отрасли.

— Запуски с патриотической символикой в России производят регулярно. Например, в прошлом году был запуск, посвященный 1015-летию города Ярославля, которое будут отмечать в 2025 году. Наша страна чтит память и не отказывается от своих традиций , — отметил автор Telegram-канала «Космодайвер» Николас Оксман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его мнению, оправданно размещать на ракетах и рекламные материалы — такая деятельность может принести около 200 млн рублей дохода в год .

За сколько можно добраться до орбиты

— Двухвитковая схема позволяет всего с помощью двух зажиганий двигателей переместить корабль с орбиты выведения на высоте 200 км на орбиту полета МКС на высоте 400 км . Причем перед вторым включением он оказывается в непосредственной близости (5–10 км) от станции, что дает возможность за полчаса выполнить все операции по сближению , — прокомментировал эксперт, старший научный сотрудник Музея космонавтики Павел Гайдук.

Он подчеркнул, что такая схема доступна благодаря исключительной точности «Союза-2.1а», который эксплуатируется с 2020 года . Ракета-носитель оснащена точной цифровой системой управления, за счет чего выводимый корабль, оказавшись на орбите, уже знает свои пространственные параметры . Раньше их передавали только через несколько витков после вращения аппарата вокруг Земли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

К этому нужно добавить надежность ракет-носителей, которая позволяет производить запуски в строго назначенное время, несмотря на погодные условия. Это дает возможность производить запуски в наиболее подходящие для сверхкороткого полета моменты, добавил эксперт.

— Раньше двухсуточные схемы применяли в том числе и потому, что в полете возникали различные сложности. Например, не раскрывались батареи или отказывало оборудование связи. Запас времени давал возможность устранить проблемы и привести корабль к станции в исправном состоянии , — рассказал на предстартовой трансляции Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко