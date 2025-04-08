Слаженный «Союз»: «Ракета Победы» успешно доставила корабль с экипажем к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-27» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне получила название «Ракета Победы», доставил на МКС участников 73-й экспедиции. Полет прошел по двухвитковой схеме и занял 3 ч 10 мин (на семь минут быстрее запланированного). Эксперты отметили, что такой путь возможен благодаря точной цифровой системе управления и надежности «Союза-2.1а». В будущем российские баллистики проработают одновитковую схему полета. Благодаря ей космонавты смогут добираться до МКС примерно за час, полагают эксперты.
«Ракета Победы»
8 апреля пилотируемый корабль «Союз МС-27» доставил на Международную космическую станцию участников 73-й длительной экспедиции — российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима. Полет прошел по короткой двухвитковой схеме и занял 3 ч 10 мин.
На околоземную орбиту корабль вывела ракета-носитель «Союз-2.1а». Старт с пусковой площадки № 31 космодрома Байконур состоялся в 08:47, точно по расписанию. Разделение ступеней и вывод корабля на околоземную орбиту прошли штатно. Стыковка с модулем орбитальной станции «Причал» состоялась в 11:57 мск (на семь минут раньше запланированного).
Запуск был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события «Союз-2.1а» получил символическое название «Ракета Победы». На Байконуре за стартом наблюдали около 2,5 тыс. человек, это число стало рекордным. В числе зрителей были известные люди, журналисты и блогеры со всего мира.
Как сообщили в «Роскосмосе», кроме экипажа «Союз МС-27» доставил на орбиту 180 кг грузов, включая личные вещи членов экипажа, свежие продукты и укладки для проведения научных экспериментов.
Экспедиция на МКС для Сергея Рыжикова стала уже третьей в карьере. При этом Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким оказались на орбите впервые. Ожидается, что российские космонавты пробудут на станции 245 суток и вернутся на Землю 9 декабря 2025 года. Они выполнят свыше 40 экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Вместе с тем участники 72-й экспедиции Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит 20 апреля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-26».
— Запускать космические корабли на орбиту для нас, огромной России, для нашего народа — это наша космическая обязанность, наши космические будни, — прокомментировал событие писатель, эксперт космонавтики и ведущий программы «Российский радиоуниверситет» Дмитрий Конаныхин.
Символическое название ракеты, добавил он, позволит напомнить, что наши космонавты долетают до МКС в шесть раз быстрее американцев. Этот результат достигается трудом отечественных математиков, баллистиков, технологов, материаловедов, химиков, электронщиков, связистов, инженеров десятков специальностей. Это не случайность, а трудовой подвиг работников космической отрасли.
— Запуски с патриотической символикой в России производят регулярно. Например, в прошлом году был запуск, посвященный 1015-летию города Ярославля, которое будут отмечать в 2025 году. Наша страна чтит память и не отказывается от своих традиций, — отметил автор Telegram-канала «Космодайвер» Николас Оксман.
По его мнению, оправданно размещать на ракетах и рекламные материалы — такая деятельность может принести около 200 млн рублей дохода в год.
За сколько можно добраться до орбиты
— Двухвитковая схема позволяет всего с помощью двух зажиганий двигателей переместить корабль с орбиты выведения на высоте 200 км на орбиту полета МКС на высоте 400 км. Причем перед вторым включением он оказывается в непосредственной близости (5–10 км) от станции, что дает возможность за полчаса выполнить все операции по сближению, — прокомментировал эксперт, старший научный сотрудник Музея космонавтики Павел Гайдук.
Он подчеркнул, что такая схема доступна благодаря исключительной точности «Союза-2.1а», который эксплуатируется с 2020 года. Ракета-носитель оснащена точной цифровой системой управления, за счет чего выводимый корабль, оказавшись на орбите, уже знает свои пространственные параметры. Раньше их передавали только через несколько витков после вращения аппарата вокруг Земли.
К этому нужно добавить надежность ракет-носителей, которая позволяет производить запуски в строго назначенное время, несмотря на погодные условия. Это дает возможность производить запуски в наиболее подходящие для сверхкороткого полета моменты, добавил эксперт.
— Раньше двухсуточные схемы применяли в том числе и потому, что в полете возникали различные сложности. Например, не раскрывались батареи или отказывало оборудование связи. Запас времени давал возможность устранить проблемы и привести корабль к станции в исправном состоянии, — рассказал на предстартовой трансляции Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.
Сейчас, добавил он, техника стала надежнее. При этом благодаря российским баллистикам путь на МКС сократился до двух витков. Однако в скором времени возможен очередной прорыв, который позволит добираться до станции по одновитковой схеме в течение часа, полагает он.