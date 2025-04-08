Корабль «Союз МС-27» доставил российских космонавтов и астронавта NASA к МКС

Космический корабль «Союз МС-27» доставил экипаж, в составе которого российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джонатан Ким, к Международной космической станции (МКС). Момент прибытия был показан в прямой трансляции, которую ведет госкорпорация «Роскосмос».

По ее данным, корабль в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в 11:58 мск.

Утром туристы, посетившие космодром Байконур, поприветствовали членов экипажа «Союз МС-27» перед стартом. Рыжикова, Зубрицкого и Кима встретили песней «Трава у дома».