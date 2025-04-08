Гости Байконура поприветствовали экипаж корабля «Союз МС-27» перед стартом

Туристы, посетившие космодром Байконур, 8 апреля поприветствовали перед стартом членов экипажа космического корабля «Союз МС-27», в состав которого входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джонатан Ким. Их встретили песней «Трава у дома».

«Подпевают и приветствуют космонавтов все туристы. Это их единственная возможность увидеть так близко экипаж перед стартом», — отметил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Он уточнил, что космонавтов встречали в момент, когда они шли по дороге от гостиницы до автобуса. Длина их пути составила всего 70 м. Как видно на кадрах, по обеим сторонам заграждения на всем протяжении пути выстроились толпы туристов, которые радостно встретили космонавтов и хором спели для них.

В «Роскосмосе» 5 апреля сообщили, что «Ракету Победы» («Союз 2.1а») с кораблем «Союз МС-27» установили на стартовый стол на Байконуре. Запуск ракеты будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.