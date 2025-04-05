Ракету с пилотируемым «Союзом МС-27» установили на старте Байконура
«Ракета Победы» («Союз 2.1а») с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» установлена на стартовый стол на Байконуре, сообщает 5 апреля госкорпорация «Роскосмос».
«Ракета установлена в вертикальное положение, специалисты предприятий «Роскосмоса» готовят ее к пуску. Старт планируется 8 апреля в 08:47:15 по московскому времени», — указано на сайте госкорпорации.
Ранее 5 апреля «Роскосмос» сообщил, что «Ракета Победы» и космический корабль «Союз МС-27» вывезены из монтажно-испытательного комплекса и подготавливаются к старту.
Запуск ракеты будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав ее экипажа входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Джонатан Ким.